https://ria.ru/20210806/sochi-1744723880.html
В Сочи на набережной построят новый мост между морем и рекой
В Сочи на набережной построят новый мост между морем и рекой - РИА Новости, 06.08.2021
В Сочи на набережной построят новый мост между морем и рекой
В Сочи в рамках реконструкции набережной пляжа "Ривьера" появится новый мост, который расположится между рекой Сочи и морем, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:16
2021-08-06T17:16
2021-08-06T18:27
туризм
сочи
новости - туризм
туристы
туризм
алексей копайгородский
отдых на море
отдых в россии 2021 летом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155603/16/1556031690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_601aa9855776d3ac46d30124f69ac89c.jpg
СОЧИ, 6 авг – РИА Новости. В Сочи в рамках реконструкции набережной пляжа "Ривьера" появится новый мост, который расположится между рекой Сочи и морем, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.Строительство начнется после завершения курортного сезона и займет около года."Проект прошел государственную экспертизу. Мост станет главным элементом прогулочного маршрута от цирка до пляжа "Ривьера", – написал Копайгородский.Глава города подчеркнул, что сооружение дополнят многоуровневый паркинг с вертикальным озеленением и благоустроенные общественные территории.
https://ria.ru/20210716/plyazhi-1741409776.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155603/16/1556031690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d01262bf1ec65ef96e894d4a501ee60e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, новости - туризм, туристы, туризм, алексей копайгородский, отдых на море, отдых в россии 2021 летом
17:16 06.08.2021 (обновлено: 18:27 06.08.2021)
В Сочи на набережной построят новый мост между морем и рекой
Новый мост построят в Сочи в рамках реконструкции набережной пляжа "Ривьера"