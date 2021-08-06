https://ria.ru/20210806/sochi-1744723880.html

В Сочи на набережной построят новый мост между морем и рекой

В Сочи на набережной построят новый мост между морем и рекой - РИА Новости, 06.08.2021

В Сочи на набережной построят новый мост между морем и рекой

В Сочи в рамках реконструкции набережной пляжа "Ривьера" появится новый мост, который расположится между рекой Сочи и морем, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:16

2021-08-06T17:16

2021-08-06T18:27

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СОЧИ, 6 авг – РИА Новости. В Сочи в рамках реконструкции набережной пляжа "Ривьера" появится новый мост, который расположится между рекой Сочи и морем, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.Строительство начнется после завершения курортного сезона и займет около года."Проект прошел государственную экспертизу. Мост станет главным элементом прогулочного маршрута от цирка до пляжа "Ривьера", – написал Копайгородский.Глава города подчеркнул, что сооружение дополнят многоуровневый паркинг с вертикальным озеленением и благоустроенные общественные территории.

https://ria.ru/20210716/plyazhi-1741409776.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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