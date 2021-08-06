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Туризм
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В Сочи на набережной построят новый мост между морем и рекой
В Сочи на набережной построят новый мост между морем и рекой - РИА Новости, 06.08.2021
В Сочи на набережной построят новый мост между морем и рекой
В Сочи в рамках реконструкции набережной пляжа "Ривьера" появится новый мост, который расположится между рекой Сочи и морем, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:16
2021-08-06T18:27
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алексей копайгородский
отдых на море
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СОЧИ, 6 авг – РИА Новости. В Сочи в рамках реконструкции набережной пляжа "Ривьера" появится новый мост, который расположится между рекой Сочи и морем, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.Строительство начнется после завершения курортного сезона и займет около года."Проект прошел государственную экспертизу. Мост станет главным элементом прогулочного маршрута от цирка до пляжа "Ривьера", – написал Копайгородский.Глава города подчеркнул, что сооружение дополнят многоуровневый паркинг с вертикальным озеленением и благоустроенные общественные территории.
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сочи, новости - туризм, туристы, туризм, алексей копайгородский, отдых на море, отдых в россии 2021 летом
17:16 06.08.2021 (обновлено: 18:27 06.08.2021)
 
В Сочи на набережной построят новый мост между морем и рекой

Новый мост построят в Сочи в рамках реконструкции набережной пляжа "Ривьера"

© Depositphotos / PhotojuliaНабережная курорта Сочи
Набережная курорта Сочи - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Depositphotos / Photojulia
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СОЧИ, 6 авг – РИА Новости. В Сочи в рамках реконструкции набережной пляжа "Ривьера" появится новый мост, который расположится между рекой Сочи и морем, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.
Строительство начнется после завершения курортного сезона и займет около года.
"Проект прошел государственную экспертизу. Мост станет главным элементом прогулочного маршрута от цирка до пляжа "Ривьера", – написал Копайгородский.
Глава города подчеркнул, что сооружение дополнят многоуровневый паркинг с вертикальным озеленением и благоустроенные общественные территории.
Пляж Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 08:00Туризм
Лучшие пляжи России: где найти Ривьеру, океан и стеклянный песок
 
ТуризмСочиНовости - ТуризмтуристыТуризмАлексей Копайгородскийотдых на мореотдых в России 2021 летом
 
 
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