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СК проверит данные о нападении собак на мальчика в Подмосковье
СК проверит данные о нападении собак на мальчика в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2021
СК проверит данные о нападении собак на мальчика в Подмосковье
Следователи проверят сюжет о неоднократном нападении собак в Подмосковье, в результате которых, в частности, пострадал 8-летний мальчик, сообщила журналистам... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:36
2021-08-06T16:36
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Следователи проверят сюжет о неоднократном нападении собак в Подмосковье, в результате которых, в частности, пострадал 8-летний мальчик, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.Отмечается, что 6 августа в эфире одного из телеканалов вышел сюжет о нападении собак породы кане-корсо на 8-летнего мальчика в микрорайоне Лосиный парк-2, он был госпитализирован. В сюжете также говорится о том, что эти собаки не впервые нападают на людей."По данной информации ... организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Врадий.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
16:36 06.08.2021
 
СК проверит данные о нападении собак на мальчика в Подмосковье

Следователи проверят сюжет о нападениях собак в Подмосковье, среди пострадавших - ребенок

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Следователи проверят сюжет о неоднократном нападении собак в Подмосковье, в результате которых, в частности, пострадал 8-летний мальчик, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Отмечается, что 6 августа в эфире одного из телеканалов вышел сюжет о нападении собак породы кане-корсо на 8-летнего мальчика в микрорайоне Лосиный парк-2, он был госпитализирован. В сюжете также говорится о том, что эти собаки не впервые нападают на людей.
"По данной информации ... организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Врадий.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Ольга ВрадийРоссия
 
 
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