https://ria.ru/20210806/sobaka-1744719652.html

СК проверит данные о нападении собак на мальчика в Подмосковье

СК проверит данные о нападении собак на мальчика в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2021

СК проверит данные о нападении собак на мальчика в Подмосковье

Следователи проверят сюжет о неоднократном нападении собак в Подмосковье, в результате которых, в частности, пострадал 8-летний мальчик, сообщила журналистам... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T16:36

2021-08-06T16:36

2021-08-06T16:36

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Следователи проверят сюжет о неоднократном нападении собак в Подмосковье, в результате которых, в частности, пострадал 8-летний мальчик, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.Отмечается, что 6 августа в эфире одного из телеканалов вышел сюжет о нападении собак породы кане-корсо на 8-летнего мальчика в микрорайоне Лосиный парк-2, он был госпитализирован. В сюжете также говорится о том, что эти собаки не впервые нападают на людей."По данной информации ... организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Врадий.

https://ria.ru/20210806/sobaka-1744710206.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия