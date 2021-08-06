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В ДТП с автобусом на западе Турции погибли десять человек, сообщило СМИ
В ДТП с автобусом на западе Турции погибли десять человек, сообщило СМИ - РИА Новости, 06.08.2021
В ДТП с автобусом на западе Турции погибли десять человек, сообщило СМИ
Девять человек погибли и 30 пострадали при аварии рейсового автобуса в провинции Маниса на западе Турции, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T08:02
2021-08-06T08:02
2021-08-06T15:05
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анкара
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маниса (провинция)
сома (турция)
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АНКАРА, 6 авг — РИА Новости. Девять человек погибли и 30 пострадали при аварии рейсового автобуса в провинции Маниса на западе Турции, передает агентство Anadolu.Сообщается, что автобус, следовавший по маршруту Стамбул — Измир, столкнулся с грузовиком в районе города Сома. Шесть человек погибли на месте, трое скончались в больнице. Пострадавшие госпитализированы. Всего в автобусе находились 50 человек. Начато расследование причин ДТП.
анкара
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в мире, анкара, турция, маниса (провинция), сома (турция)
08:02 06.08.2021 (обновлено: 15:05 06.08.2021)
В ДТП с автобусом на западе Турции погибли десять человек, сообщило СМИ
Anadolu: в ДТП с автобусом в провинции Маниса на западе Турции погибли десять человек