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В ДТП с автобусом на западе Турции погибли десять человек, сообщило СМИ
В ДТП с автобусом на западе Турции погибли десять человек, сообщило СМИ - РИА Новости, 06.08.2021
В ДТП с автобусом на западе Турции погибли десять человек, сообщило СМИ
Девять человек погибли и 30 пострадали при аварии рейсового автобуса в провинции Маниса на западе Турции, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T08:02
2021-08-06T15:05
в мире
анкара
турция
маниса (провинция)
сома (турция)
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АНКАРА, 6 авг — РИА Новости. Девять человек погибли и 30 пострадали при аварии рейсового автобуса в провинции Маниса на западе Турции, передает агентство Anadolu.Сообщается, что автобус, следовавший по маршруту Стамбул — Измир, столкнулся с грузовиком в районе города Сома. Шесть человек погибли на месте, трое скончались в больнице. Пострадавшие госпитализированы. Всего в автобусе находились 50 человек. Начато расследование причин ДТП.
анкара
турция
маниса (провинция)
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в мире, анкара, турция, маниса (провинция), сома (турция)
08:02 06.08.2021 (обновлено: 15:05 06.08.2021)
 
В ДТП с автобусом на западе Турции погибли десять человек, сообщило СМИ

Anadolu: в ДТП с автобусом в провинции Маниса на западе Турции погибли десять человек

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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АНКАРА, 6 авг — РИА Новости. Девять человек погибли и 30 пострадали при аварии рейсового автобуса в провинции Маниса на западе Турции, передает агентство Anadolu.
Сообщается, что автобус, следовавший по маршруту Стамбул — Измир, столкнулся с грузовиком в районе города Сома. Шесть человек погибли на месте, трое скончались в больнице. Пострадавшие госпитализированы. Всего в автобусе находились 50 человек. Начато расследование причин ДТП.
 
В миреАнкараТурцияМаниса (провинция)Сома (Турция)
 
 
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