https://ria.ru/20210806/sireny-1744634814.html
На севере Израиля сработали сирены тревоги
На севере Израиля сработали сирены тревоги - РИА Новости, 06.08.2021
На севере Израиля сработали сирены тревоги
Сирены тревоги сработали на севере Израиля, это уже второй случай за неделю, сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:02
2021-08-06T11:02
2021-08-06T11:13
израиль
в мире
происшествия
голанские высоты
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Сирены тревоги сработали на севере Израиля, это уже второй случай за неделю, сообщила пресс-служба израильской армии."Сирены были активированы на Голанских высотах и в Верхней Галилее", - говорится в сообщении.Днем в среду три ракеты были выпущены из Ливана по Израилю, две из них упали на израильской территории. Сирены тревоги сработали в населенных пунктах на севере Израиля Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай. Тогда израильская артиллерия в ответ нанесла артиллерийские удары по целям на ливанской территории.
https://ria.ru/20210804/izrail-1744320045.html
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израиль, в мире, происшествия, голанские высоты
11:02 06.08.2021 (обновлено: 11:13 06.08.2021)
На севере Израиля сработали сирены тревоги
Армия: на севере Израиля второй раз за неделю сработали сирены тревоги