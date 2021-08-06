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На севере Израиля сработали сирены тревоги
На севере Израиля сработали сирены тревоги - РИА Новости, 06.08.2021
На севере Израиля сработали сирены тревоги
Сирены тревоги сработали на севере Израиля, это уже второй случай за неделю, сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:02
2021-08-06T11:13
израиль
в мире
происшествия
голанские высоты
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Сирены тревоги сработали на севере Израиля, это уже второй случай за неделю, сообщила пресс-служба израильской армии."Сирены были активированы на Голанских высотах и в Верхней Галилее", - говорится в сообщении.Днем в среду три ракеты были выпущены из Ливана по Израилю, две из них упали на израильской территории. Сирены тревоги сработали в населенных пунктах на севере Израиля Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай. Тогда израильская артиллерия в ответ нанесла артиллерийские удары по целям на ливанской территории.
https://ria.ru/20210804/izrail-1744320045.html
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израиль, в мире, происшествия, голанские высоты
11:02 06.08.2021 (обновлено: 11:13 06.08.2021)
 
На севере Израиля сработали сирены тревоги

Армия: на севере Израиля второй раз за неделю сработали сирены тревоги

© РИА Новости / Алия СудаковаПолицейские в Израиле
Полицейские в Израиле - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алия Судакова
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Сирены тревоги сработали на севере Израиля, это уже второй случай за неделю, сообщила пресс-служба израильской армии.
"Сирены были активированы на Голанских высотах и в Верхней Галилее", - говорится в сообщении.
Днем в среду три ракеты были выпущены из Ливана по Израилю, две из них упали на израильской территории. Сирены тревоги сработали в населенных пунктах на севере Израиля Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай. Тогда израильская артиллерия в ответ нанесла артиллерийские удары по целям на ливанской территории.
Израильские военные в городе Рамаллах - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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Израиль ответил артиллерийским огнем на пуск ракет с территории Ливана
 
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