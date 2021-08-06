https://ria.ru/20210806/sireny-1744634814.html

На севере Израиля сработали сирены тревоги

На севере Израиля сработали сирены тревоги - РИА Новости, 06.08.2021

На севере Израиля сработали сирены тревоги

Сирены тревоги сработали на севере Израиля, это уже второй случай за неделю, сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:02

2021-08-06T11:02

2021-08-06T11:13

израиль

в мире

происшествия

голанские высоты

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Сирены тревоги сработали на севере Израиля, это уже второй случай за неделю, сообщила пресс-служба израильской армии."Сирены были активированы на Голанских высотах и в Верхней Галилее", - говорится в сообщении.Днем в среду три ракеты были выпущены из Ливана по Израилю, две из них упали на израильской территории. Сирены тревоги сработали в населенных пунктах на севере Израиля Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай. Тогда израильская артиллерия в ответ нанесла артиллерийские удары по целям на ливанской территории.

https://ria.ru/20210804/izrail-1744320045.html

израиль

голанские высоты

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, в мире, происшествия, голанские высоты