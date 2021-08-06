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Минфин подготовил программу дооснащения МЧС техникой для тушения пожаров
Минфин подготовил программу дооснащения МЧС техникой для тушения пожаров - РИА Новости, 06.08.2021
Минфин подготовил программу дооснащения МЧС техникой для тушения пожаров
Минфин РФ подготовил программу по финансированию дооснащения МЧС техникой для оперативного тушения пожаров, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T19:22
2021-08-06T19:22
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
антон силуанов
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минфин РФ подготовил программу по финансированию дооснащения МЧС техникой для оперативного тушения пожаров, сообщил министр финансов Антон Силуанов."Необходимо подкрепить тоже и министерство по чрезвычайным ситуациям. Мы подготовили соответствующую программу, в соответствии с Вашим поручением, Владимир Владимирович, по дооснащению МЧС необходимой техникой с тем, чтобы были возможности мобильными комплексами МЧС оперативно оказывать необходимые меры по тушению пожаров", - сказал Силуанов на совещании у президента Владимира Путина по ситуации с паводками и пожарами в регионах.Министр также отметил, что арендаторы лесных участков должны нести больше ответственности за безопасность, и предложил рассмотреть вопрос о повышении штрафов. "C тем, чтобы у арендаторов была мотивация создавать все необходимые условия для предотвращения возможности возникновения пожаров", - пояснил он.
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владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), антон силуанов, россия, природные пожары в россии
19:22 06.08.2021
 
Минфин подготовил программу дооснащения МЧС техникой для тушения пожаров

Антон Силуанов: Минфин подготовил программу дооснащения МЧС техникой для тушения пожаров

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© АГН "Москва" / Мобильный репортер
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Минфин РФ подготовил программу по финансированию дооснащения МЧС техникой для оперативного тушения пожаров, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Необходимо подкрепить тоже и министерство по чрезвычайным ситуациям. Мы подготовили соответствующую программу, в соответствии с Вашим поручением, Владимир Владимирович, по дооснащению МЧС необходимой техникой с тем, чтобы были возможности мобильными комплексами МЧС оперативно оказывать необходимые меры по тушению пожаров", - сказал Силуанов на совещании у президента Владимира Путина по ситуации с паводками и пожарами в регионах.
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Министр также отметил, что арендаторы лесных участков должны нести больше ответственности за безопасность, и предложил рассмотреть вопрос о повышении штрафов. "C тем, чтобы у арендаторов была мотивация создавать все необходимые условия для предотвращения возможности возникновения пожаров", - пояснил он.
 
Владимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Антон СилуановРоссияПриродные пожары в России
 
 
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