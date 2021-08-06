https://ria.ru/20210806/sderzhivanie-1744652625.html

В Совфеде заявили, что ОБСЕ участвует в проекте США по сдерживанию России

В Совфеде заявили, что ОБСЕ участвует в проекте США по сдерживанию России - РИА Новости, 06.08.2021

В Совфеде заявили, что ОБСЕ участвует в проекте США по сдерживанию России

ОБСЕ участвует в проекте США по сдерживанию России, отказ направить своих наблюдателей на парламентские выборы в РФ направлен на разжигание искусственного... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:09

2021-08-06T12:09

2021-08-06T12:09

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. ОБСЕ участвует в проекте США по сдерживанию России, отказ направить своих наблюдателей на парламентские выборы в РФ направлен на разжигание искусственного скандала вокруг выборов, чтобы усомниться потом в их легитимности, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Россия сожалеет в связи с этим решением. По его словам, БДИПЧ ОБСЕ "самоустранилась от участия в наблюдении" за выборами в РФ и их дальнейшие оценки "в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет"."Члены сенаторской комиссии хорошо знают, что не всем за рубежом нужна объективная оценка российских выборов. Мы уже не раз заявляли о том, что в Вашингтоне еще весной было принято решение о дискредитации текущих думских выборов любой ценой", - сказал законодатель в пятницу на заседании комиссии.Он напомнил, что американский закон "О противодействии противникам Америки", принятый в отношении России еще в 2017 году, "среди структур, которым предписано сдерживать нас, называет и ОБСЕ". "Не в этом ли скрывается причина якобы неожиданного решения БДИПЧ ОБСЕ не направлять в Россию своих наблюдателей?", - отметил Климов."Судя по всему, целью такого решения было разжечь искусственный скандал вокруг нынешних выборов, чтобы усомниться потом в их легитимности", - подчеркнул политик.Законодатель отметил, что единственным источником суверенитета в нашей стране является ее народ, а "не какая-либо иностранная структура". Определять результаты голосования, по российскому закону, будет Центральная избирательная комиссия России, и только она. "Если кто-то за рубежом не желает воспользоваться любезным приглашением российской стороны принять участие в международном наблюдении, то это их собственный выбор. Но такого рода выбор никому не дает права очернять на этом основании Россию и нашу избирательную систему", - сказал глава комиссии.Наблюдатели стран "коллективного Запада" пытались вмешиваться в выборы в России, что недопустимо, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Российский закон дает иностранным наблюдателям возможность осуществлять свою деятельность свободно и независимо, а избирательные комиссии и органы власти обязаны оказывать им необходимое содействие в рамках своей компетенции. В свою очередь сами зарубежные наблюдатели не вправе использовать свой статус для осуществления деятельности, не связанной с наблюдением за подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы", - сказал парламентарий на заседании комиссии в пятницу.По его словам, эти простые и четкие правила Россия выполняла и выполняет в ходе нынешних думских выборов. "В то же время в прежние годы было немало случаев, когда наши зарубежные коллеги, мягко говоря, расширенно толковали свои полномочия и злоупотребляли гостеприимством. Некоторые наблюдатели, в основном прибывающие к нам из государств так называемого "коллективного Запада", по сути, пытались вмешиваться в ход выборов, что недопустимо в любом суверенном государстве", подчеркнул сенатор.Кроме того, "часть наблюдателей явно была заведомо настроена на представление своих отчетов о наблюдении исключительно в чёрных тонах", добавил он. "Дело доходило до того, что проекты ряда отчетов по результатам наблюдения писались еще до окончания выборных процедур и публиковались до дня голосования. Последнее категорически запрещено", - заключил политик.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210806/vybory-1744603163.html

https://ria.ru/20210805/nablyudateli-1744521252.html

https://ria.ru/20210804/slutskiy-1744399401.html

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в мире, сша, вашингтон (город), андрей климов, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, обсе, россия