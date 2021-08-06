https://ria.ru/20210806/samolet-1744716361.html

В Китае оценили российский "самолет Судного дня" и заговорили о катастрофе

В Китае оценили российский "самолет Судного дня" и заговорили о катастрофе - РИА Новости, 06.08.2021

В Китае оценили российский "самолет Судного дня" и заговорили о катастрофе

Разработка нового поколения российских самолетов, в том числе так называемых воздушных судов Судного дня, нужна для предотвращения катастрофических последствий, РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T16:22

2021-08-06T16:22

2021-08-06T17:40

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воронеж

китай

воздушно-космические силы россии

россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Разработка нового поколения российских самолетов, в том числе так называемых воздушных судов Судного дня, нужна для предотвращения катастрофических последствий, связанных с угрозой кибератак. Об этом написал китайский новостной сайт The Paper.В материале отмечается, что с появлением гиперзвуковых ракет, электромагнитного импульсного оружия и кибероружия резко возросли и требования к безопасности системы управления ядерными силами.Соответственно, новейшие ядерные разработки становятся все более уязвимыми для кибератак, подчеркивается в статье."Гарантии ядерного сдерживания напрямую зависят от эффективности системы командования ядерными силами противостоять хакерским атакам", — объяснил журналист The Paper.В публикации выделили и некоторые известные характеристики российского воздушного командного пункта. Дальность полета новых "самолетов Судного дня", как западные СМИ окрестили машины, вырастет в два раза по сравнению с предшественником. Они также могут дозаправляться в воздухе.Китайские журналисты высоко оценили возможности радиокомплекса нового аппарата. Он позволит доводить приказы до войск, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок — носителей стратегического ядерного оружия в радиусе шести тысяч километров.Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал РИА Новости, что в Воронеже приступили к созданию самолета управления войсками на случай ядерной войны. Уточняется, что ВКС России получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве, в перспективе не исключен заказ третьего воздушного пункта управления. Проект носит название "Звено-3С".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210804/rakety-1744285262.html

https://ria.ru/20210804/ucheniya-1744284281.html

https://ria.ru/20210730/kosmos-1743610539.html

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китай

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в мире, воронеж, китай, воздушно-космические силы россии, россия