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https://ria.ru/20210806/samolet-1744716361.html
В Китае оценили российский "самолет Судного дня" и заговорили о катастрофе
В Китае оценили российский "самолет Судного дня" и заговорили о катастрофе - РИА Новости, 06.08.2021
В Китае оценили российский "самолет Судного дня" и заговорили о катастрофе
Разработка нового поколения российских самолетов, в том числе так называемых воздушных судов Судного дня, нужна для предотвращения катастрофических последствий, РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:22
2021-08-06T17:40
в мире
воронеж
китай
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Разработка нового поколения российских самолетов, в том числе так называемых воздушных судов Судного дня, нужна для предотвращения катастрофических последствий, связанных с угрозой кибератак. Об этом написал китайский новостной сайт The Paper.В материале отмечается, что с появлением гиперзвуковых ракет, электромагнитного импульсного оружия и кибероружия резко возросли и требования к безопасности системы управления ядерными силами.Соответственно, новейшие ядерные разработки становятся все более уязвимыми для кибератак, подчеркивается в статье."Гарантии ядерного сдерживания напрямую зависят от эффективности системы командования ядерными силами противостоять хакерским атакам", — объяснил журналист The Paper.В публикации выделили и некоторые известные характеристики российского воздушного командного пункта. Дальность полета новых "самолетов Судного дня", как западные СМИ окрестили машины, вырастет в два раза по сравнению с предшественником. Они также могут дозаправляться в воздухе.Китайские журналисты высоко оценили возможности радиокомплекса нового аппарата. Он позволит доводить приказы до войск, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок — носителей стратегического ядерного оружия в радиусе шести тысяч километров.Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал РИА Новости, что в Воронеже приступили к созданию самолета управления войсками на случай ядерной войны. Уточняется, что ВКС России получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве, в перспективе не исключен заказ третьего воздушного пункта управления. Проект носит название "Звено-3С".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210804/rakety-1744285262.html
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в мире, воронеж, китай, воздушно-космические силы россии, россия
16:22 06.08.2021 (обновлено: 17:40 06.08.2021)
 
В Китае оценили российский "самолет Судного дня" и заговорили о катастрофе

The Paper: создание российского "самолета Судного дня" обусловлено угрозой кибератак

© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкСамолет Ил-96 специального летного отряда "Россия", прибывший за возвращающимися из Чехии в Россию дипломатами
Самолет Ил-96 специального летного отряда Россия, прибывший за возвращающимися из Чехии в Россию дипломатами - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Разработка нового поколения российских самолетов, в том числе так называемых воздушных судов Судного дня, нужна для предотвращения катастрофических последствий, связанных с угрозой кибератак. Об этом написал китайский новостной сайт The Paper.
В материале отмечается, что с появлением гиперзвуковых ракет, электромагнитного импульсного оружия и кибероружия резко возросли и требования к безопасности системы управления ядерными силами.
Соответственно, новейшие ядерные разработки становятся все более уязвимыми для кибератак, подчеркивается в статье.
"Гарантии ядерного сдерживания напрямую зависят от эффективности системы командования ядерными силами противостоять хакерским атакам", — объяснил журналист The Paper.
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В публикации выделили и некоторые известные характеристики российского воздушного командного пункта. Дальность полета новых "самолетов Судного дня", как западные СМИ окрестили машины, вырастет в два раза по сравнению с предшественником. Они также могут дозаправляться в воздухе.
Китайские журналисты высоко оценили возможности радиокомплекса нового аппарата. Он позволит доводить приказы до войск, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок — носителей стратегического ядерного оружия в радиусе шести тысяч километров.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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