https://ria.ru/20210806/ryzhikov-1744650809.html

Избивший актера Ивана Рыжикова курьер раскрыл причины их конфликта

Избивший актера Ивана Рыжикова курьер раскрыл причины их конфликта - РИА Новости, 06.08.2021

Избивший актера Ивана Рыжикова курьер раскрыл причины их конфликта

Курьер, избивший Ивана Рыжикова, раскрыл причины их конфликта, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:09

2021-08-06T12:09

2021-08-06T12:09

шоубиз

иван рыжиков (актер)

знаменитости

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Курьер, избивший Ивана Рыжикова, раскрыл причины их конфликта, сообщает Пятый канал. По словам доставщика пиццы, он и Рыжиков не смогли поделить дорогу во дворе многоквартирного дома — проезд был очень узким. Сначала она устроили словесную перепалку, сидя за рулем своих машин, а потом вышли из авто. Молодой человек по имени Мунар Адильбек-улу-Мунарбек уверяет, что Рыжиков толкнул его первым. "Потом он на меня шел, я его толкнул, он упал. Я ему сказал, что не буду его бить, мне этого не надо. <…> Он встал и пошел на меня <…> я уклонился, уронил его, нанес три-четыре удара и отошел", — говорит курьер. Он уверяет, что не хотел драться и лишь отвечал на действия напавшего на него человека. "Я чисто себя защищал. Я же не могу перед ним стоять, пока он меня долбит, верно?" — рассказывает доставщик пиццы. Курьер отметил: он не знал о том, что его оппонент — известный актер. После драки молодой человек поехал в полицию и написал заявление о произошедшем. О том, что звезду сериала "Склифосовский" Ивана Рыжикова избили, стало известно на днях. СМИ писали, что актера госпитализировали с сотрясением мозга, а также переломом челюсти и глазницы.

https://ria.ru/20210212/draka-1597134804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван рыжиков (актер), знаменитости