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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210806/ryzhikov-1744650809.html
Избивший актера Ивана Рыжикова курьер раскрыл причины их конфликта
Избивший актера Ивана Рыжикова курьер раскрыл причины их конфликта - РИА Новости, 06.08.2021
Избивший актера Ивана Рыжикова курьер раскрыл причины их конфликта
Курьер, избивший Ивана Рыжикова, раскрыл причины их конфликта, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:09
2021-08-06T12:09
шоубиз
иван рыжиков (актер)
знаменитости
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Курьер, избивший Ивана Рыжикова, раскрыл причины их конфликта, сообщает Пятый канал. По словам доставщика пиццы, он и Рыжиков не смогли поделить дорогу во дворе многоквартирного дома — проезд был очень узким. Сначала она устроили словесную перепалку, сидя за рулем своих машин, а потом вышли из авто. Молодой человек по имени Мунар Адильбек-улу-Мунарбек уверяет, что Рыжиков толкнул его первым. "Потом он на меня шел, я его толкнул, он упал. Я ему сказал, что не буду его бить, мне этого не надо. &lt;…&gt; Он встал и пошел на меня &lt;…&gt; я уклонился, уронил его, нанес три-четыре удара и отошел", — говорит курьер. Он уверяет, что не хотел драться и лишь отвечал на действия напавшего на него человека. "Я чисто себя защищал. Я же не могу перед ним стоять, пока он меня долбит, верно?" — рассказывает доставщик пиццы. Курьер отметил: он не знал о том, что его оппонент — известный актер. После драки молодой человек поехал в полицию и написал заявление о произошедшем. О том, что звезду сериала "Склифосовский" Ивана Рыжикова избили, стало известно на днях. СМИ писали, что актера госпитализировали с сотрясением мозга, а также переломом челюсти и глазницы.
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иван рыжиков (актер), знаменитости
12:09 06.08.2021
 

Избивший актера Ивана Рыжикова курьер раскрыл причины их конфликта

© РИА Новости / Евгения НовоженинаАктер Иван Рыжиков (безработный летчик Янг Сун) в сцене из спектакля "Добрый человек из Сезуана"
Актер Иван Рыжиков (безработный летчик Янг Сун) в сцене из спектакля Добрый человек из Сезуана - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Курьер, избивший Ивана Рыжикова, раскрыл причины их конфликта, сообщает Пятый канал.
По словам доставщика пиццы, он и Рыжиков не смогли поделить дорогу во дворе многоквартирного дома — проезд был очень узким. Сначала она устроили словесную перепалку, сидя за рулем своих машин, а потом вышли из авто. Молодой человек по имени Мунар Адильбек-улу-Мунарбек уверяет, что Рыжиков толкнул его первым.
"Потом он на меня шел, я его толкнул, он упал. Я ему сказал, что не буду его бить, мне этого не надо. <…> Он встал и пошел на меня <…> я уклонился, уронил его, нанес три-четыре удара и отошел", — говорит курьер.
Он уверяет, что не хотел драться и лишь отвечал на действия напавшего на него человека.
"Я чисто себя защищал. Я же не могу перед ним стоять, пока он меня долбит, верно?" рассказывает доставщик пиццы.
Курьер отметил: он не знал о том, что его оппонент — известный актер. После драки молодой человек поехал в полицию и написал заявление о произошедшем.
О том, что звезду сериала "Склифосовский" Ивана Рыжикова избили, стало известно на днях. СМИ писали, что актера госпитализировали с сотрясением мозга, а также переломом челюсти и глазницы.
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