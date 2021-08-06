https://ria.ru/20210806/rpts-1744625555.html

В РПЦ отвергли идею приравнять удержание ребенка родителем к похищению

В РПЦ отвергли идею приравнять удержание ребенка родителем к похищению - РИА Новости, 06.08.2021

В РПЦ отвергли идею приравнять удержание ребенка родителем к похищению

Уравнивание удержания ребенка одним из родителей с похищением неоправданно расширит вмешательство государства в семейные конфликты, сказал в четверг РИА Новости РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T10:10

2021-08-06T10:10

2021-08-06T10:10

религия

федор лукьянов

русская православная церковь

вахтанг кипшидзе

жилье

ксения мишонова

религия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Уравнивание удержания ребенка одним из родителей с похищением неоправданно расширит вмешательство государства в семейные конфликты, сказал в четверг РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.Ранее в ходе трансляции "Дети не виноваты: эксперты обсудят права детей при разводе родителей" Общественного народного фронта детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова предложила приравнять удержание ребенка одним из родителей к похищению. Также она рассказала, что поддерживает инициативу министерства юстиции о введении уголовного преследования родителей, которые удерживают детей и не дают возможность общаться с другим родителем. Детский омбудсмен предложила лишать родительских прав или ограничивать их за систематическое неисполнение решения суда по определению места жительства и порядке общения родителей и детей, и сделать процедуру медиации при разводах обязательной."Для ситуаций, о которых говорит госпожа Мишонова, в российском законодательстве адекватный инструмент уже есть – это части 2 и 3 статьи 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Предусмотренные в них меры вполне соразмерны и разумны. Предложение заменить их на меры уголовно-правового характера выглядит как неоправданное стремление расширить государственное вмешательство в семейные конфликты. Между тем российское общество уже не раз показывало неприятие такого расширения", - сказал Лукьянов.По его мнению, подобное предложение свидетельствует о полном непонимании характера и специфики семейных отношений и конфликтов и при реализации приведет к "чудовищным последствиям", в том числе к эскалации проблем в отношениях между разведенными родителями, от которых пострадают в первую очередь дети."Сфера семейных отношений, особенно конфликтных, крайне деликатна. Любое неосторожное вторжение в нее извне, в том числе со стороны государства, может повлечь за собой непредсказуемые и трагические последствия. В особенно это касается использования столь жесткого инструмента, как уголовное право", - подчеркнул священник.Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе считает предложение заслуживающим всестороннего общественного обсуждения с участием родительских организаций – ведь именно семьи станут объектом подобного правового регулирования. Вместе с тем, добавил он в разговоре с РИА Новости, Русская православная церковь (РПЦ) исходит из того, что приоритет должен отдаваться стратегии укрепления семейных ценностей, воспитанию ответственных родителей, профилактике разводов и семейных конфликтов. "Проблемы внутри семьи, когда родители не могут "поделить" детей, хорошо известны и, увы, имеют некоторое распространение… Семья не коммерческая корпорация, в которой акционеры и учредители все время что-то делят, пытаться заурегулировать семейные отношения до абсурда, да еще и нормами уголовного законодательства. Это путь в никуда", - сказал он.От движения в этом направлении, полагает иерей Федор Лукьянов, необходимо отказаться. Вместо этого эксперты Патриаршей комиссии, по его словам, предлагают ввести ответственность для работников органов опеки и попечительства за неправомерное вмешательство в семью."Дело в том, что права у органов опеки есть, а ответственности нет. Считаем важным внести изменения в законодательство, согласно которым установить ответственность чиновников за необоснованное вмешательство в дела семьи. Это заставит чиновников более внимательно относиться к каждой ситуации и прежде всего помогать семьям, особенно обратившимся за помощью. Часто вместо помощи происходит изъятие ребенка из семьи – страшная травма на всю жизнь. Необходимо исключить рост социального сиротства по вине неправомерно изымающих детей чиновников", - заключил Лукьянов.

https://ria.ru/20210805/rpts-1744516151.html

https://ria.ru/20210802/rpts-1743948754.html

https://ria.ru/20210803/rpts-1744129369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федор лукьянов, русская православная церковь, вахтанг кипшидзе, жилье, ксения мишонова, религия