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Более десяти ракет выпустили по территории Израиля из Ливана

Более десяти ракет выпустили по территории Израиля из Ливана - РИА Новости, 06.08.2021

Более десяти ракет выпустили по территории Израиля из Ливана

Более 10 ракет были выпущены по территории Израиля из Ливана, сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:00

2021-08-06T12:00

2021-08-06T12:09

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Более 10 ракет были выпущены по территории Израиля из Ливана, сообщила пресс-служба израильской армии."Более 10 ракет были выпущены с территории Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении.Отмечается, что большинство из них были перехвачены."Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по источникам пусков в Ливане", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу сообщалось, что сирены тревоги сработали на севере Израиля, второй раз за неделю.Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что после срабатывания сирен на данный момент обращения о пострадавших не поступали.

https://radiosputnik.ria.ru/20210804/izrail-1744358950.html

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в мире, ливан, израиль