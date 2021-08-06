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Более десяти ракет выпустили по территории Израиля из Ливана
Более десяти ракет выпустили по территории Израиля из Ливана - РИА Новости, 06.08.2021
Более десяти ракет выпустили по территории Израиля из Ливана
Более 10 ракет были выпущены по территории Израиля из Ливана, сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:00
2021-08-06T12:00
2021-08-06T12:09
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Более 10 ракет были выпущены по территории Израиля из Ливана, сообщила пресс-служба израильской армии."Более 10 ракет были выпущены с территории Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении.Отмечается, что большинство из них были перехвачены."Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по источникам пусков в Ливане", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу сообщалось, что сирены тревоги сработали на севере Израиля, второй раз за неделю.Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что после срабатывания сирен на данный момент обращения о пострадавших не поступали.
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в мире, ливан, израиль
12:00 06.08.2021 (обновлено: 12:09 06.08.2021)
Более десяти ракет выпустили по территории Израиля из Ливана
Армия Израиля: более десяти ракет были выпущены по территории страны из Ливана
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости.
Более 10 ракет были выпущены по территории Израиля из Ливана
, сообщила пресс-служба израильской армии.
"Более 10 ракет были выпущены с территории Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство из них были перехвачены.
"Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по источникам пусков в Ливане", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу сообщалось, что сирены тревоги сработали на севере Израиля
, второй раз за неделю.
Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что после срабатывания сирен на данный момент обращения о пострадавших не поступали.