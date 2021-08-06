https://ria.ru/20210806/putin-1744774221.html

"Сам пробовал, очень доволен". Путин похвалил башкирский мед

"Сам пробовал, очень доволен". Путин похвалил башкирский мед - РИА Новости, 06.08.2021

"Сам пробовал, очень доволен". Путин похвалил башкирский мед

Президент РФ Владимир Путин похвалил башкирский мёд и отметил, что сам пробовал - "очень вкусно". РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T21:28

2021-08-06T21:28

2021-08-06T21:42

приморский край

владимир путин

россия

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ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил башкирский мёд и отметил, что сам пробовал - "очень вкусно"."Очень вкусно", - сказал Путин на встрече с работниками и строителями завода "Цемикс", отвечая на вопрос о том, слышал ли он о башкирском меде.Президент отметил, что Башкирия на втором месте по объёмам производства меда в стране, на первом месте - Приморский край, но разница в объёмах небольшая.Он также напомнил, что конце прошлого года принят закон о поддержке пчеловодства.

https://ria.ru/20210806/ipoteka-1744772864.html

приморский край

россия

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"Это прекрасный продукт" – Путин рекомендует башкирский мед Путин на встрече с рабочими в Башкирии прорекламировал местный мёд: сам пробовал, очень доволен 2021-08-06T21:28 true PT0M07S

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приморский край, владимир путин, россия