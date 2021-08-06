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"Сам пробовал, очень доволен". Путин похвалил башкирский мед
"Сам пробовал, очень доволен". Путин похвалил башкирский мед - РИА Новости, 06.08.2021
"Сам пробовал, очень доволен". Путин похвалил башкирский мед
Президент РФ Владимир Путин похвалил башкирский мёд и отметил, что сам пробовал - "очень вкусно". РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T21:28
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приморский край
владимир путин
россия
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ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил башкирский мёд и отметил, что сам пробовал - "очень вкусно"."Очень вкусно", - сказал Путин на встрече с работниками и строителями завода "Цемикс", отвечая на вопрос о том, слышал ли он о башкирском меде.Президент отметил, что Башкирия на втором месте по объёмам производства меда в стране, на первом месте - Приморский край, но разница в объёмах небольшая.Он также напомнил, что конце прошлого года принят закон о поддержке пчеловодства.
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приморский край
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"Это прекрасный продукт" – Путин рекомендует башкирский мед
Путин на встрече с рабочими в Башкирии прорекламировал местный мёд: сам пробовал, очень доволен
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приморский край, владимир путин, россия
21:28 06.08.2021 (обновлено: 21:42 06.08.2021)
 
"Сам пробовал, очень доволен". Путин похвалил башкирский мед

Президент России Путин похвалил башкирский мед

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ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил башкирский мёд и отметил, что сам пробовал - "очень вкусно".
"Очень вкусно", - сказал Путин на встрече с работниками и строителями завода "Цемикс", отвечая на вопрос о том, слышал ли он о башкирском меде.
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Президент отметил, что Башкирия на втором месте по объёмам производства меда в стране, на первом месте - Приморский край, но разница в объёмах небольшая.
Он также напомнил, что конце прошлого года принят закон о поддержке пчеловодства.
"Я сейчас публично, на камеру говорю, что это прекрасный продукт, всем рекомендую, я сам пробовал, очень доволен", - заявил Путин в ответ на предложение на государственном уровне продвигать башкирский мёд как бренд не только в РФ, но и за рубежом.
 
Приморский крайВладимир ПутинРоссия
 
 
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