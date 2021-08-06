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Прилепин подал в суд на Facebook из-за блокировки его аккаунта в Instagram
Прилепин подал в суд на Facebook из-за блокировки его аккаунта в Instagram - РИА Новости, 06.08.2021
Прилепин подал в суд на Facebook из-за блокировки его аккаунта в Instagram
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" писатель Захар Прилепин обратился в Пресненский районный суд Москвы с иском к Facebook Inc., который... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:13
2021-08-06T14:58
технологии
захар прилепин
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" писатель Захар Прилепин обратился в Пресненский районный суд Москвы с иском к Facebook Inc., который владеет Instagram, из-за якобы незаконной блокировки его аккаунта в социальной сети.Ранее Роскомнадзор направил руководству компании письмо с требованием в максимально короткий срок восстановить доступ к Instagram-аккаунту Прилепина. По мнению ведомства, такие действия носят политический характер, являются актом цензуры и могут быть расценены как "вмешательство в выборы в Государственную думу Российской Федерации 2021 года"."Истец просит уважаемый суд признать недействительным отказ ответчиков от договора на использование сервисов Facebook. Обязать ответчиков восстановить доступ истца к аккаунту &lt;...&gt; в социальной сети Instagram. Взыскать с Facebook Inc. в пользу истца расходы по уплате государственной пошлины", — говорится в заявлении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.В документе указано, что по условиям использования Instagram в части об удалении контента или отключении аккаунта имеется ограниченный перечень случаев, когда Facebook Inc. может отказаться от договора пользования услугами. Однако ответчики не представили доказательств наступления таких обстоятельств и не смогли подтвердить соблюдение требований по уведомлению о расторжении договора, уточняется в заявлении.Сторона истца считает это неправомерным отказом от договора, поскольку у ответчика не было оснований для такого решения.
https://ria.ru/20210721/prilepin-1742298253.html
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технологии, захар прилепин
13:13 06.08.2021 (обновлено: 14:58 06.08.2021)
 
Прилепин подал в суд на Facebook из-за блокировки его аккаунта в Instagram

Сопредседатель СРЗП Прилепин подал в суд на Facebook из-за блокировки его аккаунта в Instagram

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗахар Прилепин на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве
Захар Прилепин на съезде новой объединённой политической партии Справедливая Россия - За правду в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" писатель Захар Прилепин обратился в Пресненский районный суд Москвы с иском к Facebook Inc., который владеет Instagram, из-за якобы незаконной блокировки его аккаунта в социальной сети.
Ранее Роскомнадзор направил руководству компании письмо с требованием в максимально короткий срок восстановить доступ к Instagram-аккаунту Прилепина. По мнению ведомства, такие действия носят политический характер, являются актом цензуры и могут быть расценены как "вмешательство в выборы в Государственную думу Российской Федерации 2021 года".
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"Истец просит уважаемый суд признать недействительным отказ ответчиков от договора на использование сервисов Facebook. Обязать ответчиков восстановить доступ истца к аккаунту <...> в социальной сети Instagram. Взыскать с Facebook Inc. в пользу истца расходы по уплате государственной пошлины", — говорится в заявлении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В документе указано, что по условиям использования Instagram в части об удалении контента или отключении аккаунта имеется ограниченный перечень случаев, когда Facebook Inc. может отказаться от договора пользования услугами. Однако ответчики не представили доказательств наступления таких обстоятельств и не смогли подтвердить соблюдение требований по уведомлению о расторжении договора, уточняется в заявлении.
Сторона истца считает это неправомерным отказом от договора, поскольку у ответчика не было оснований для такого решения.
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