Прилепин подал в суд на Facebook из-за блокировки его аккаунта в Instagram

Прилепин подал в суд на Facebook из-за блокировки его аккаунта в Instagram - РИА Новости, 06.08.2021

Прилепин подал в суд на Facebook из-за блокировки его аккаунта в Instagram

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" писатель Захар Прилепин обратился в Пресненский районный суд Москвы с иском к Facebook Inc., который... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:13

2021-08-06T13:13

2021-08-06T14:58

технологии

захар прилепин

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" писатель Захар Прилепин обратился в Пресненский районный суд Москвы с иском к Facebook Inc., который владеет Instagram, из-за якобы незаконной блокировки его аккаунта в социальной сети.Ранее Роскомнадзор направил руководству компании письмо с требованием в максимально короткий срок восстановить доступ к Instagram-аккаунту Прилепина. По мнению ведомства, такие действия носят политический характер, являются актом цензуры и могут быть расценены как "вмешательство в выборы в Государственную думу Российской Федерации 2021 года"."Истец просит уважаемый суд признать недействительным отказ ответчиков от договора на использование сервисов Facebook. Обязать ответчиков восстановить доступ истца к аккаунту <...> в социальной сети Instagram. Взыскать с Facebook Inc. в пользу истца расходы по уплате государственной пошлины", — говорится в заявлении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.В документе указано, что по условиям использования Instagram в части об удалении контента или отключении аккаунта имеется ограниченный перечень случаев, когда Facebook Inc. может отказаться от договора пользования услугами. Однако ответчики не представили доказательств наступления таких обстоятельств и не смогли подтвердить соблюдение требований по уведомлению о расторжении договора, уточняется в заявлении.Сторона истца считает это неправомерным отказом от договора, поскольку у ответчика не было оснований для такого решения.

2021

Новости

технологии, захар прилепин