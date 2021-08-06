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Экс-главу Пушкинского района Подмосковья осудили за взятку
Экс-главу Пушкинского района Подмосковья осудили за взятку - РИА Новости, 06.08.2021
Экс-главу Пушкинского района Подмосковья осудили за взятку
Экс-глава Пушкинского района Подмосковья и города Железнодорожный Евгений Жирков осужден на 9 лет колонии за взятку недвижимость на 80 миллионов рублей от... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:09
2021-08-06T12:41
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
пушкинский район (московская область)
мосстроймеханизация-5
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Экс-глава Пушкинского района Подмосковья и города Железнодорожный Евгений Жирков осужден на 9 лет колонии за взятку недвижимость на 80 миллионов рублей от девелопера, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что экс-глава Пушкинского района Подмосковья Жирков предстанет перед судом за взятку квартирами и нежилыми помещениями на 81,5 миллиона рублей. Как отмечало следствие, с 2008 года по 2016 год Жирков, занимая должность главы городского округа Железнодорожный Московской области, а в дальнейшем – главы городского округа Балашиха, получил взятку от гендиректора ЗАО "Мосстроймеханизация-5" Обида Ясинова, являющегося застройщиком жилого микрорайона в Железнодорожном. В качестве взятки были переданы две квартиры и два нежилых помещения."В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений... "получение взятки" и "дача взятки"... Приговором суда Жиркову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Ясинову - в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Установлено, что в 2014-2015 годах Жирков получил от Ясинова в качестве незаконного вознаграждения нежилые помещения площадью более одной тысячи "квадратов" и две квартиры в Железнодорожном общей стоимостью более 80 миллионов рублей. Недвижимость предназначалась как благодарность за ранее принятые Жирковым в качестве главы муниципального образования решения в пользу застройщика - АО "Мостроймеханизация-5".Подчеркивается, что передача имущества была замаскирована под многочисленные финансово-хозяйственные операции и сделки между организациями, подконтрольными фигурантам. Посредником выступил Сергей Хвостов, являвшийся гендиректором ООО "Брит", на которое впоследствии были оформлены права на объекты недвижимости.Добавляется, что Хвостову было инкриминировано посредничество во взяточничестве, однако он скончался до начала уголовного преследования. Учитывая позицию его близких родственников, расследование против Хвостова было продолжено, после чего все материалы были переданы в суд. По результатам оценки доказательств Хвостов также признан виновным, уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.
https://ria.ru/20210716/belykh-1741581505.html
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московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, пушкинский район (московская область), мосстроймеханизация-5
12:09 06.08.2021 (обновлено: 12:41 06.08.2021)
 
Экс-главу Пушкинского района Подмосковья осудили за взятку

Экс-главу Пушкинского района Подмосковья Евгения Жиркова осудили на девять лет колонии за взятку

© РИА Новости / пресс-служба города ЖелезнодорожныйЭкс-глава Пушкинского района и городского округа Балашиха Евгений Жирков
Экс-глава Пушкинского района и городского округа Балашиха Евгений Жирков - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / пресс-служба города Железнодорожный
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Экс-глава Пушкинского района Подмосковья и города Железнодорожный Евгений Жирков осужден на 9 лет колонии за взятку недвижимость на 80 миллионов рублей от девелопера, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что экс-глава Пушкинского района Подмосковья Жирков предстанет перед судом за взятку квартирами и нежилыми помещениями на 81,5 миллиона рублей. Как отмечало следствие, с 2008 года по 2016 год Жирков, занимая должность главы городского округа Железнодорожный Московской области, а в дальнейшем – главы городского округа Балашиха, получил взятку от гендиректора ЗАО "Мосстроймеханизация-5" Обида Ясинова, являющегося застройщиком жилого микрорайона в Железнодорожном. В качестве взятки были переданы две квартиры и два нежилых помещения.
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"В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений... "получение взятки" и "дача взятки"... Приговором суда Жиркову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Ясинову - в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2014-2015 годах Жирков получил от Ясинова в качестве незаконного вознаграждения нежилые помещения площадью более одной тысячи "квадратов" и две квартиры в Железнодорожном общей стоимостью более 80 миллионов рублей. Недвижимость предназначалась как благодарность за ранее принятые Жирковым в качестве главы муниципального образования решения в пользу застройщика - АО "Мостроймеханизация-5".
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Подчеркивается, что передача имущества была замаскирована под многочисленные финансово-хозяйственные операции и сделки между организациями, подконтрольными фигурантам. Посредником выступил Сергей Хвостов, являвшийся гендиректором ООО "Брит", на которое впоследствии были оформлены права на объекты недвижимости.
Добавляется, что Хвостову было инкриминировано посредничество во взяточничестве, однако он скончался до начала уголовного преследования. Учитывая позицию его близких родственников, расследование против Хвостова было продолжено, после чего все материалы были переданы в суд. По результатам оценки доказательств Хвостов также признан виновным, уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.
 
Московская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествияПушкинский район (Московская область)Мосстроймеханизация-5
 
 
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