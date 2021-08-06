https://ria.ru/20210806/prazdnik-1744768389.html
Путин поздравил строителей с приближающимся профессиональным праздником
Путин поздравил строителей с приближающимся профессиональным праздником - РИА Новости, 06.08.2021
Путин поздравил строителей с приближающимся профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил строителей с приближающимся профессиональным праздником, отметив, что их труд по праву пользуется уважением в... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T20:21
2021-08-06T20:21
2021-08-06T20:21
общество
владимир путин
россия
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ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил строителей с приближающимся профессиональным праздником, отметив, что их труд по праву пользуется уважением в обществе."Восьмого августа в России будет отмечаться День строителя. Хотел бы поздравить с этим профессиональным праздником участников возведения нового завода, а также всех российских строителей: инженеров, архитекторов, изыскателей, проектировщиков, представителей других строительных профессий", - сказал он на церемонии запуска по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер"."Дорогие друзья, ваш труд по праву пользуется особым уважением и почетом в обществе. Строитель — это не только профессия, это имя нарицательное. Строить, созидать - нет ничего более интересного и почетного", - добавил Путин.
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общество, владимир путин, россия
Путин поздравил строителей с приближающимся профессиональным праздником
Президент России Путин поздравил строителей с приближающимся профессиональным праздником