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Губернатор Иркутской области рассказал Путину о лесных пожарах в регионе
Губернатор Иркутской области рассказал Путину о лесных пожарах в регионе - РИА Новости, 06.08.2021
Губернатор Иркутской области рассказал Путину о лесных пожарах в регионе
Ситуация с лесными пожарами в Иркутской области в целом под контролем, заявил губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:52
2021-08-06T18:52
2021-08-06T18:52
происшествия
иркутская область
игорь кобзев
россия
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МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Иркутской области в целом под контролем, заявил губернатор региона Игорь Кобзев.Путин в пятницу проводит в Магнитогорске совещание по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ."Всего у нас по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 45 лесных пожаров на площади около 100 тысяч гектар", - доложил Кобзев на совещании."В целом ситуацию мы держим под контролем", - добавил он.
https://ria.ru/20210806/putin-1744753182.html
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происшествия, иркутская область, игорь кобзев, россия
Губернатор Иркутской области рассказал Путину о лесных пожарах в регионе
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев представил доклад Владимиру Путину о пожарах в регионе