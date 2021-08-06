https://ria.ru/20210806/pozhary-1744754449.html

Губернатор Иркутской области рассказал Путину о лесных пожарах в регионе

Губернатор Иркутской области рассказал Путину о лесных пожарах в регионе - РИА Новости, 06.08.2021

Губернатор Иркутской области рассказал Путину о лесных пожарах в регионе

Ситуация с лесными пожарами в Иркутской области в целом под контролем, заявил губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T18:52

2021-08-06T18:52

2021-08-06T18:52

происшествия

иркутская область

игорь кобзев

россия

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МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Иркутской области в целом под контролем, заявил губернатор региона Игорь Кобзев.Путин в пятницу проводит в Магнитогорске совещание по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ."Всего у нас по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 45 лесных пожаров на площади около 100 тысяч гектар", - доложил Кобзев на совещании."В целом ситуацию мы держим под контролем", - добавил он.

https://ria.ru/20210806/putin-1744753182.html

https://ria.ru/20210806/les-1744744702.html

иркутская область

россия

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происшествия, иркутская область, игорь кобзев, россия