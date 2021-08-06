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В Челябинской области потерявшие жилье из-за пожаров получат новое
В Челябинской области потерявшие жилье из-за пожаров получат новое - РИА Новости, 06.08.2021
В Челябинской области потерявшие жилье из-за пожаров получат новое
Строительство жилья для потерявших его в результате пожаров в Челябинской области будет закончено до 1 октября, доложил глава региона Алексей Текслер президенту РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:25
2021-08-06T18:25
челябинская область
владимир путин
алексей текслер
жилье
россия
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МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Строительство жилья для потерявших его в результате пожаров в Челябинской области будет закончено до 1 октября, доложил глава региона Алексей Текслер президенту РФ Владимиру Путину.Путин в пятницу прибыл с рабочим визитом Челябинскую область, где проводит совещание по ликвидации последствий стихийных бедствий. Перед этим глава государства лично осмотрел с воздуха пострадавшие от пожаров районы."В настоящее время начато строительство 23 жилых домов. работают пять подрядных организаций, все завершим до 15 сентября, всю стройку для тех, для кого это жилье было единственным. И оставшиеся дома - до 1 октября, по графикам - даже раньше. Уверен, что мы с этой задачей справимся", - сказал Текслер.Как отметил губернатор, всего в результате пожаров сгорела 72 дома, уже установлены собственники 66 из них, еще 6 - безхозные. У 30 домовладельцев сгоревшее жилье было единственным, добавил он.
https://ria.ru/20210806/pozhar-1744739822.html
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челябинская область, владимир путин, алексей текслер, жилье, россия
18:25 06.08.2021
 
В Челябинской области потерявшие жилье из-за пожаров получат новое

В Челябинской области потерявшие жилье из-за пожаров получат новое до 1 октября

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий лесных пожаров в Воронежской области
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий лесных пожаров в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Строительство жилья для потерявших его в результате пожаров в Челябинской области будет закончено до 1 октября, доложил глава региона Алексей Текслер президенту РФ Владимиру Путину.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
Вчера, 17:54
Путин назвал наиболее пострадавшие от лесных пожаров регионы
Путин в пятницу прибыл с рабочим визитом Челябинскую область, где проводит совещание по ликвидации последствий стихийных бедствий. Перед этим глава государства лично осмотрел с воздуха пострадавшие от пожаров районы.
"В настоящее время начато строительство 23 жилых домов. работают пять подрядных организаций, все завершим до 15 сентября, всю стройку для тех, для кого это жилье было единственным. И оставшиеся дома - до 1 октября, по графикам - даже раньше. Уверен, что мы с этой задачей справимся", - сказал Текслер.
Как отметил губернатор, всего в результате пожаров сгорела 72 дома, уже установлены собственники 66 из них, еще 6 - безхозные. У 30 домовладельцев сгоревшее жилье было единственным, добавил он.
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Челябинская областьВладимир ПутинАлексей ТекслерЖильеРоссия
 
 
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