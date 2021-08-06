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В Греции оценили ситуацию с пожарами
В Греции оценили ситуацию с пожарами - РИА Новости, 06.08.2021
В Греции оценили ситуацию с пожарами
Пожарные в Греции тушат 56 пожаров, к вчерашним добавились новые, сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:37
2021-08-06T16:18
в мире
афины
греция
аттика
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АФИНЫ, 6 авг – РИА Новости. Пожарные в Греции тушат 56 пожаров, к вчерашним добавились новые, сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас на внеочередном брифинге в генсекретариате гражданской защиты в пятницу."Сегодня более трудный день из тех, которые мы пережили за последние десять дней во время продолжительной жары. Картина пожаров пока такова. Со вчерашнего дня у нас есть несколько новых пожаров, они добавились ко многим открытым фронтам, с которыми мы сталкиваемся по всей территории страны. В этот момент у нас 56 открытых пожаров, наиболее серьезные из них в Аттике, на Эвбее, в Мессинии, Восточном Мани, Толофоне в Фтиотиде, в Гревене и Илии, где сегодня мы сталкиваемся с новым фронтом в Древней Олимпии. Там прилагаются все усилия, чтобы взять его под контроль", - сказал Хардалиас.В Аттике продолжается лесной пожар, вспыхнувший в четверг в районе Василики возле Парниты."Вскоре после полуночи он перешел Национальную дорогу. Мы сталкиваемся с различными фронтами по обе стороны дороги, в основном в Афиднесе, в Иппократио Политиа и на высоте Агиос Стефанос по направлению к Марафонскому озеру. Огонь наносит ущерб предприятиям и домам", - сказал замминистра.Он отметил, что в Аттике идет постепенное усиление западных ветров с порывами, которые в ближайшие часы достигнут 6 баллов по шкале Бофорта."Огонь уже прошел в сторону Марафонского озера с большой тепловой нагрузкой, и мы прилагаем титанические усилия, чтобы его остановить", - сказал он.Опасным он назвал пожар на острове Эвбея (Эвия)."Лесной пожар на севере Эвии также продолжается с большим фронтом, там работают 240 пожарных. Наши воздушные средства усиливаются. Уже действует российский Бериев в Мантуди, он пытается ограничить ход огня. Огонь принял опасные размеры и распространяется в разных направлениях по крутому горному массиву северной Эвбеи. Ветер здесь будет преимущественно северо-западным, с порывами до 6 баллов по шкале Бофорта. Нашей главной целью остается не пустить фронт огня на юг", - сказал замминистра.Хардалиас сказал, что жара предыдущих дней и крупные пожары, поразившие страну, существенно затруднили бесперебойную подачу электроэнергии.Он сказал, что власти продолжают борьбу с многочисленными пожарами, и еще раз обратился к гражданам с просьбой о сотрудничестве в чрезвычайно опасных условиях."Прошу выполнять все указания властей", - заявил замминистра.
https://ria.ru/20210804/afiny-1744404255.html
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в мире, афины, греция, аттика
15:37 06.08.2021 (обновлено: 16:18 06.08.2021)
 
В Греции оценили ситуацию с пожарами

Министр Хардалиас: пожарные в Греции тушат 56 пожаров, к вчерашним добавились новые

© AP Photo / Michael PappasПриродные пожары на острове Эвия, Греция
Природные пожары на острове Эвия, Греция - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© AP Photo / Michael Pappas
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АФИНЫ, 6 авг – РИА Новости. Пожарные в Греции тушат 56 пожаров, к вчерашним добавились новые, сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас на внеочередном брифинге в генсекретариате гражданской защиты в пятницу.
"Сегодня более трудный день из тех, которые мы пережили за последние десять дней во время продолжительной жары. Картина пожаров пока такова. Со вчерашнего дня у нас есть несколько новых пожаров, они добавились ко многим открытым фронтам, с которыми мы сталкиваемся по всей территории страны. В этот момент у нас 56 открытых пожаров, наиболее серьезные из них в Аттике, на Эвбее, в Мессинии, Восточном Мани, Толофоне в Фтиотиде, в Гревене и Илии, где сегодня мы сталкиваемся с новым фронтом в Древней Олимпии. Там прилагаются все усилия, чтобы взять его под контроль", - сказал Хардалиас.
В Аттике продолжается лесной пожар, вспыхнувший в четверг в районе Василики возле Парниты.
"Вскоре после полуночи он перешел Национальную дорогу. Мы сталкиваемся с различными фронтами по обе стороны дороги, в основном в Афиднесе, в Иппократио Политиа и на высоте Агиос Стефанос по направлению к Марафонскому озеру. Огонь наносит ущерб предприятиям и домам", - сказал замминистра.
По его словам, сейчас тушат дома и предприятия вблизи Национальной дороги. Мы прилагаем все усилия для защиты критически важной инфраструктуры. Пока через номе 112 отправлено 13 сообщений об эвакуации населенных пунктов, а также инструкции по безопасности домов. Работаю 450 пожарных с 40 пешими группами и 150 автомобилями", - сказал Хардалиас.
Он отметил, что в Аттике идет постепенное усиление западных ветров с порывами, которые в ближайшие часы достигнут 6 баллов по шкале Бофорта.
"Огонь уже прошел в сторону Марафонского озера с большой тепловой нагрузкой, и мы прилагаем титанические усилия, чтобы его остановить", - сказал он.
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Опасным он назвал пожар на острове Эвбея (Эвия).
"Лесной пожар на севере Эвии также продолжается с большим фронтом, там работают 240 пожарных. Наши воздушные средства усиливаются. Уже действует российский Бериев в Мантуди, он пытается ограничить ход огня. Огонь принял опасные размеры и распространяется в разных направлениях по крутому горному массиву северной Эвбеи. Ветер здесь будет преимущественно северо-западным, с порывами до 6 баллов по шкале Бофорта. Нашей главной целью остается не пустить фронт огня на юг", - сказал замминистра.
Хардалиас сказал, что жара предыдущих дней и крупные пожары, поразившие страну, существенно затруднили бесперебойную подачу электроэнергии.
"В настоящий момент всеми силами прилагаются огромные усилия, чтобы не допустить значительного ущерба центру высокого напряжения в Крионери", - сказал Хардалиас.
Он сказал, что власти продолжают борьбу с многочисленными пожарами, и еще раз обратился к гражданам с просьбой о сотрудничестве в чрезвычайно опасных условиях.
"Прошу выполнять все указания властей", - заявил замминистра.
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