https://ria.ru/20210806/pozhary-1744706103.html

В Греции оценили ситуацию с пожарами

В Греции оценили ситуацию с пожарами - РИА Новости, 06.08.2021

В Греции оценили ситуацию с пожарами

Пожарные в Греции тушат 56 пожаров, к вчерашним добавились новые, сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:37

2021-08-06T15:37

2021-08-06T16:18

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АФИНЫ, 6 авг – РИА Новости. Пожарные в Греции тушат 56 пожаров, к вчерашним добавились новые, сообщил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас на внеочередном брифинге в генсекретариате гражданской защиты в пятницу."Сегодня более трудный день из тех, которые мы пережили за последние десять дней во время продолжительной жары. Картина пожаров пока такова. Со вчерашнего дня у нас есть несколько новых пожаров, они добавились ко многим открытым фронтам, с которыми мы сталкиваемся по всей территории страны. В этот момент у нас 56 открытых пожаров, наиболее серьезные из них в Аттике, на Эвбее, в Мессинии, Восточном Мани, Толофоне в Фтиотиде, в Гревене и Илии, где сегодня мы сталкиваемся с новым фронтом в Древней Олимпии. Там прилагаются все усилия, чтобы взять его под контроль", - сказал Хардалиас.В Аттике продолжается лесной пожар, вспыхнувший в четверг в районе Василики возле Парниты."Вскоре после полуночи он перешел Национальную дорогу. Мы сталкиваемся с различными фронтами по обе стороны дороги, в основном в Афиднесе, в Иппократио Политиа и на высоте Агиос Стефанос по направлению к Марафонскому озеру. Огонь наносит ущерб предприятиям и домам", - сказал замминистра.Он отметил, что в Аттике идет постепенное усиление западных ветров с порывами, которые в ближайшие часы достигнут 6 баллов по шкале Бофорта."Огонь уже прошел в сторону Марафонского озера с большой тепловой нагрузкой, и мы прилагаем титанические усилия, чтобы его остановить", - сказал он.Опасным он назвал пожар на острове Эвбея (Эвия)."Лесной пожар на севере Эвии также продолжается с большим фронтом, там работают 240 пожарных. Наши воздушные средства усиливаются. Уже действует российский Бериев в Мантуди, он пытается ограничить ход огня. Огонь принял опасные размеры и распространяется в разных направлениях по крутому горному массиву северной Эвбеи. Ветер здесь будет преимущественно северо-западным, с порывами до 6 баллов по шкале Бофорта. Нашей главной целью остается не пустить фронт огня на юг", - сказал замминистра.Хардалиас сказал, что жара предыдущих дней и крупные пожары, поразившие страну, существенно затруднили бесперебойную подачу электроэнергии.Он сказал, что власти продолжают борьбу с многочисленными пожарами, и еще раз обратился к гражданам с просьбой о сотрудничестве в чрезвычайно опасных условиях."Прошу выполнять все указания властей", - заявил замминистра.

https://ria.ru/20210804/afiny-1744404255.html

https://ria.ru/20210729/pozhar-1743529542.html

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в мире, афины, греция, аттика