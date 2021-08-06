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Путин назвал наиболее пострадавшие от лесных пожаров регионы
Путин назвал наиболее пострадавшие от лесных пожаров регионы - РИА Новости, 06.08.2021
Путин назвал наиболее пострадавшие от лесных пожаров регионы
Особенно сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в Якутии, Карелии, Красноярском крае, Иркутской и Тюменской областях, пострадала также Челябинская... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:54
2021-08-06T17:54
2021-08-06T17:54
происшествия
челябинская область
тюменская область
владимир путин
россия
природные пожары в россии
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МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Особенно сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в Якутии, Карелии, Красноярском крае, Иркутской и Тюменской областях, пострадала также Челябинская область, сообщил президент России Владимир Путин."Как известно, из-за рекордной жары и засухи с бедой с этой столкнулся целый ряд регионов. Особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, в Красноярском крае, в Иркутской области, Тюменской области, пострадала также Челябинская область", - сказал Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в регионах РФ.
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происшествия, челябинская область, тюменская область, владимир путин, россия, природные пожары в россии
Путин назвал наиболее пострадавшие от лесных пожаров регионы
Президент Путин: сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в Якутии, Карелии и Красноярском крае