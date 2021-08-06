https://ria.ru/20210806/pozhar-1744739822.html

Путин назвал наиболее пострадавшие от лесных пожаров регионы

Путин назвал наиболее пострадавшие от лесных пожаров регионы - РИА Новости, 06.08.2021

Путин назвал наиболее пострадавшие от лесных пожаров регионы

Особенно сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в Якутии, Карелии, Красноярском крае, Иркутской и Тюменской областях, пострадала также Челябинская... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:54

2021-08-06T17:54

2021-08-06T17:54

происшествия

челябинская область

тюменская область

владимир путин

россия

природные пожары в россии

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МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Особенно сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в Якутии, Карелии, Красноярском крае, Иркутской и Тюменской областях, пострадала также Челябинская область, сообщил президент России Владимир Путин."Как известно, из-за рекордной жары и засухи с бедой с этой столкнулся целый ряд регионов. Особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, в Красноярском крае, в Иркутской области, Тюменской области, пострадала также Челябинская область", - сказал Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в регионах РФ.

https://ria.ru/20210805/pozhar-1744570225.html

челябинская область

тюменская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинская область, тюменская область, владимир путин, россия, природные пожары в россии