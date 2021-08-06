https://ria.ru/20210806/pozhar-1744664373.html

В Греции из-за пожаров перенесли ряд спектаклей в античных театрах

В Греции из-за пожаров перенесли ряд спектаклей в античных театрах - РИА Новости, 06.08.2021

В Греции из-за пожаров перенесли ряд спектаклей в античных театрах

Министерство культуры и спорта Греции перенесло ряд представлений в рамках программы "Вся Греция – одна культура" из-за чрезвычайной ситуации, связанной с... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:30

2021-08-06T13:30

2021-08-06T13:30

культура

афины

олимпия

аттика

кириакос мицотакис

новости культуры

театр

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АФИНЫ, 6 авг – РИА Новости. Министерство культуры и спорта Греции перенесло ряд представлений в рамках программы "Вся Греция – одна культура" из-за чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами. Так, перенесены спектакли "Ахилл" в античном театре Гитаны, "Шесть" в древней Мессини, показы которых должны были состояться 7 и 8 августа, "Спанос" в античном театре Додони — его хотели сыграть 8 и 9 августа. Отложена постановка "Кронос и Зевс: Борьба без конца". Ее планировали показать зрителям 10 и 11 августа в Археологическом музее Олимпии, расположенном в муниципалитете Древней Олимпии. Там сейчас бушует один из самых сильных лесных пожаров.В Греции полторы недели стоит 40-градусная жара. Ежедневно происходят десятки лесных пожаров во всех регионах страны. Наиболее сильные — в столичном регионе Аттика в районе Варибоби на севере Афин, на острове Эвбея примерно в 70 километрах от Афин.Накануне власти запретили заходить и находиться в лесах, национальных парках, природных рощах по всей стране.Распоряжение было подписано президентом Греции Катериной Сакелларопулу, премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и членами совета министров. Ограничение действует с утра пятницы до утра понедельника, 9 августа.За нарушение, помимо серьезных уголовных санкций, предусмотрен штраф в размере тысячи евро. В этот же период запрещена любая пожароопасная деятельность или работа, например, кислородная сварка или сжигание мусора и отходов. За это нарушение предусмотрен штраф в размере десяти тысяч евро.При необходимости действие распоряжения может быть продлено или возобновлено в период до 31 октября 2021 года.

https://ria.ru/20210806/pozhar-1744602575.html

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афины, олимпия, аттика, кириакос мицотакис, новости культуры, театр