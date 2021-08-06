https://ria.ru/20210806/pozhar-1744657540.html
В Турции потушили 200 лесных пожаров
В Турции потушили 200 лесных пожаров - РИА Новости, 06.08.2021
В Турции потушили 200 лесных пожаров
Около 200 лесных пожаров потушены или взяты под контроль в последние дни в Турции, продолжаются 12 пожаров в пяти южных провинциях страны, сообщило Управление... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:30
2021-08-06T12:30
2021-08-06T12:58
в мире
анталья (провинция)
мугла (провинция)
лесные пожары в турции
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АНКАРА, 6 авг - РИА Новости. Около 200 лесных пожаров потушены или взяты под контроль в последние дни в Турции, продолжаются 12 пожаров в пяти южных провинциях страны, сообщило Управление лесного хозяйства республики в пятницу."С 28 июля по 6 августа взяты под контроль 196 лесных пожаров. Продолжаются семь пожаров в провинции Мугла, два в Анталье, по одному в Айдыне, Ыспарте, Денизли", - говорится в сообщении.В четверг министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что тушение 12 лесных пожаров продолжается на юге страны, в том числе девяти - в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
https://ria.ru/20210804/stantsiya-1744421832.html
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анталья (провинция)
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в мире, анталья (провинция), мугла (провинция), лесные пожары в турции
12:30 06.08.2021 (обновлено: 12:58 06.08.2021)
В Турции потушили 200 лесных пожаров
Управление лесного хозяйства Турции сообщило о 200 потешенных лесных пожаров