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В Турции потушили 200 лесных пожаров
В Турции потушили 200 лесных пожаров - РИА Новости, 06.08.2021
В Турции потушили 200 лесных пожаров
Около 200 лесных пожаров потушены или взяты под контроль в последние дни в Турции, продолжаются 12 пожаров в пяти южных провинциях страны, сообщило Управление... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:30
2021-08-06T12:58
в мире
анталья (провинция)
мугла (провинция)
лесные пожары в турции
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АНКАРА, 6 авг - РИА Новости. Около 200 лесных пожаров потушены или взяты под контроль в последние дни в Турции, продолжаются 12 пожаров в пяти южных провинциях страны, сообщило Управление лесного хозяйства республики в пятницу."С 28 июля по 6 августа взяты под контроль 196 лесных пожаров. Продолжаются семь пожаров в провинции Мугла, два в Анталье, по одному в Айдыне, Ыспарте, Денизли", - говорится в сообщении.В четверг министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что тушение 12 лесных пожаров продолжается на юге страны, в том числе девяти - в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
https://ria.ru/20210804/stantsiya-1744421832.html
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в мире, анталья (провинция), мугла (провинция), лесные пожары в турции
12:30 06.08.2021 (обновлено: 12:58 06.08.2021)
 
В Турции потушили 200 лесных пожаров

Управление лесного хозяйства Турции сообщило о 200 потешенных лесных пожаров

© Sputnik / Туран Салджи / Перейти в фотобанкЛесной пожар в районе Тюркэвлер, рядом с которым располагается ТЭЦ Йеникёй
Лесной пожар в районе Тюркэвлер, рядом с которым располагается ТЭЦ Йеникёй - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Sputnik / Туран Салджи
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АНКАРА, 6 авг - РИА Новости. Около 200 лесных пожаров потушены или взяты под контроль в последние дни в Турции, продолжаются 12 пожаров в пяти южных провинциях страны, сообщило Управление лесного хозяйства республики в пятницу.
Лесной пожар неподалеку от ТЭЦ Йеникей в районе Бодрума - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 22:30
В Турции загорелась тепловая электростанция из-за лесного пожара
"С 28 июля по 6 августа взяты под контроль 196 лесных пожаров. Продолжаются семь пожаров в провинции Мугла, два в Анталье, по одному в Айдыне, Ыспарте, Денизли", - говорится в сообщении.
В четверг министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что тушение 12 лесных пожаров продолжается на юге страны, в том числе девяти - в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 23:52
Эрдоган назвал лесные пожары международной угрозой
 
В миреАнталья (провинция)Мугла (провинция)Лесные пожары в Турции
 
 
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