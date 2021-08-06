https://ria.ru/20210806/pozhar-1744657540.html

В Турции потушили 200 лесных пожаров

В Турции потушили 200 лесных пожаров - РИА Новости, 06.08.2021

В Турции потушили 200 лесных пожаров

Около 200 лесных пожаров потушены или взяты под контроль в последние дни в Турции, продолжаются 12 пожаров в пяти южных провинциях страны, сообщило Управление... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:30

2021-08-06T12:30

2021-08-06T12:58

в мире

анталья (провинция)

мугла (провинция)

лесные пожары в турции

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АНКАРА, 6 авг - РИА Новости. Около 200 лесных пожаров потушены или взяты под контроль в последние дни в Турции, продолжаются 12 пожаров в пяти южных провинциях страны, сообщило Управление лесного хозяйства республики в пятницу."С 28 июля по 6 августа взяты под контроль 196 лесных пожаров. Продолжаются семь пожаров в провинции Мугла, два в Анталье, по одному в Айдыне, Ыспарте, Денизли", - говорится в сообщении.В четверг министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что тушение 12 лесных пожаров продолжается на юге страны, в том числе девяти - в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.

https://ria.ru/20210804/stantsiya-1744421832.html

https://ria.ru/20210804/erdogan-1744426798.html

анталья (провинция)

мугла (провинция)

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2021

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в мире, анталья (провинция), мугла (провинция), лесные пожары в турции