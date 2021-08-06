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Потерпевшая в ДТП с блогером Билом подала иск на 1,7 миллиона рублей
Потерпевшая в ДТП с блогером Билом подала иск на 1,7 миллиона рублей - РИА Новости, 06.08.2021
Потерпевшая в ДТП с блогером Билом подала иск на 1,7 миллиона рублей
Потерпевшая в аварии с блогером Эдвардом Билом (настоящее имя - Эдуард Биль) подала в Люблинский суд иск о возмещении расходов на ремонт автомобиля и... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:37
2021-08-06T12:37
происшествия
москва
госдума рф
садовое кольцо (москва)
эдвард бил (блогер)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Потерпевшая в аварии с блогером Эдвардом Билом (настоящее имя - Эдуард Биль) подала в Люблинский суд иск о возмещении расходов на ремонт автомобиля и компенсацию морального вреда на сумму более 1,7 миллиона рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Ковалева."Екатерина Маничкина просит взыскать денежные средства, потраченные на ремонт автомобиля - 1 миллион 617 тысяч рублей, компенсацию морального вреда - 100 тысяч рублей, а также иные судебные расходы", - сказала собеседница агентства.В июле суд приговорил блогера за крупное ДТП в центре столицы к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года – именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Однако позднее прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, посчитав наказание слишком мягким; обжаловала решение суда и защита Била.Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил на спорткаре Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая попала с тяжелыми травмами в больницу, где и остается по сей день. При поступлении в больницу у нее была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.Бил полностью выплатил компенсацию Артемовой, в связи с чем адвокат потерпевшей направил в Главное следственное управление МВД по Москве, а затем и в суд ходатайство о прекращении дела по примирению сторон, однако ему оба раза отказали.
https://radiosputnik.ria.ru/20210723/bil-1742556076.html
https://ria.ru/20210719/pashaev-1741920127.html
москва
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происшествия, москва, госдума рф, садовое кольцо (москва), эдвард бил (блогер)
12:37 06.08.2021
 
Потерпевшая в ДТП с блогером Билом подала иск на 1,7 миллиона рублей

Потерпевшая в ДТП с блогером Билом попросила суд взыскать с него более 1,7 миллиона рублей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВидеоблогер Эдвард Бил у Пресненского районного суда города Москвы
Видеоблогер Эдвард Бил у Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Потерпевшая в аварии с блогером Эдвардом Билом (настоящее имя - Эдуард Биль) подала в Люблинский суд иск о возмещении расходов на ремонт автомобиля и компенсацию морального вреда на сумму более 1,7 миллиона рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Ковалева.
"Екатерина Маничкина просит взыскать денежные средства, потраченные на ремонт автомобиля - 1 миллион 617 тысяч рублей, компенсацию морального вреда - 100 тысяч рублей, а также иные судебные расходы", - сказала собеседница агентства.
Видеоблогер Эдвард Бил у Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 14:48В России
Прокуратура сочла приговор блогеру Эдварду Билу "чрезмерно мягким"
В июле суд приговорил блогера за крупное ДТП в центре столицы к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года – именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Однако позднее прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, посчитав наказание слишком мягким; обжаловала решение суда и защита Била.
Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил на спорткаре Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.
Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая попала с тяжелыми травмами в больницу, где и остается по сей день. При поступлении в больницу у нее была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.
Бил полностью выплатил компенсацию Артемовой, в связи с чем адвокат потерпевшей направил в Главное следственное управление МВД по Москве, а затем и в суд ходатайство о прекращении дела по примирению сторон, однако ему оба раза отказали.
Адвокат Эльман Пашаев на брифинге на тему: Вслед за Ефремовым: Кто и за что хочет посадить адвоката Пашаева? - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 18:18
Экс-адвокат Пашаев сравнил уголовные дела Ефремова и Башкировой
 
ПроисшествияМоскваГосдума РФСадовое кольцо (Москва)Эдвард Бил (блогер)
 
 
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