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Синоптики ожидают до +22 градусов и грозу в Москве в пятницу
Синоптики ожидают до +22 градусов и грозу в Москве в пятницу - РИА Новости, 06.08.2021
Синоптики ожидают до +22 градусов и грозу в Москве в пятницу
Кратковременные дожди, гроза и до 22 тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T07:53
2021-08-06T07:53
2021-08-06T07:53
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гроза
погода
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Кратковременные дожди, гроза и до 22 тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня погода в столичном регионе обусловится прохождением теплого атмосферного фронта. В Москве преобладание облачной погоды, кратковременные дожди, местами возможна гроза. Температура воздуха плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23", - сообщил Синенков.Он добавил, что ветер юго-восточный 4-9 метра в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гроза, погода, александр синенков, россия
Синоптики ожидают до +22 градусов и грозу в Москве в пятницу
Ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков ожидает в Москве до +22 градусов и грозу