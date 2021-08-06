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Синоптики ожидают до +22 градусов и грозу в Москве в пятницу

Синоптики ожидают до +22 градусов и грозу в Москве в пятницу - РИА Новости, 06.08.2021

Синоптики ожидают до +22 градусов и грозу в Москве в пятницу

Кратковременные дожди, гроза и до 22 тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T07:53

2021-08-06T07:53

2021-08-06T07:53

общество

московская область (подмосковье)

москва

гроза

погода

александр синенков

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Кратковременные дожди, гроза и до 22 тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня погода в столичном регионе обусловится прохождением теплого атмосферного фронта. В Москве преобладание облачной погоды, кратковременные дожди, местами возможна гроза. Температура воздуха плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23", - сообщил Синенков.Он добавил, что ветер юго-восточный 4-9 метра в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20210806/opasnost-1744602457.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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общество, московская область (подмосковье), москва, гроза, погода, александр синенков, россия