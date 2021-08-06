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Синоптики ожидают до +22 градусов и грозу в Москве в пятницу
Синоптики ожидают до +22 градусов и грозу в Москве в пятницу - РИА Новости, 06.08.2021
Синоптики ожидают до +22 градусов и грозу в Москве в пятницу
Кратковременные дожди, гроза и до 22 тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T07:53
2021-08-06T07:53
общество
московская область (подмосковье)
москва
гроза
погода
александр синенков
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Кратковременные дожди, гроза и до 22 тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня погода в столичном регионе обусловится прохождением теплого атмосферного фронта. В Москве преобладание облачной погоды, кратковременные дожди, местами возможна гроза. Температура воздуха плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23", - сообщил Синенков.Он добавил, что ветер юго-восточный 4-9 метра в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гроза, погода, александр синенков, россия
07:53 06.08.2021
 
Синоптики ожидают до +22 градусов и грозу в Москве в пятницу

Ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков ожидает в Москве до +22 градусов и грозу

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина в маске на одной из улиц Москвы
Мужчина в маске на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Кратковременные дожди, гроза и до 22 тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня погода в столичном регионе обусловится прохождением теплого атмосферного фронта. В Москве преобладание облачной погоды, кратковременные дожди, местами возможна гроза. Температура воздуха плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23", - сообщил Синенков.
Он добавил, что ветер юго-восточный 4-9 метра в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба.
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
01:36
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваГрозаПогодаАлександр СиненковРоссия
 
 
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