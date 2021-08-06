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В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи - РИА Новости, 06.08.2021
В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
Жителю поселка Джирим в Хакасии предъявили обвинения в убийстве пяти человек, сообщает региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T06:04
2021-08-06T06:04
2021-08-06T09:45
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
убийство семьи в хакасии
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Жителю поселка Джирим в Хакасии предъявили обвинения в убийстве пяти человек, сообщает региональный главк Следственного комитета.Тела пяти человек с ножевыми ранениями обнаружили накануне в одном из домов поселка. Вскоре задержали подозреваемого — 35-летнего мужчину, недавно освободившегося из колонии, в которой он отсидел 18 лет за убийство женщины и ребенка. По данным следствия, в последние два месяца обвиняемый поддерживал отношения с 30-летней местной жительницей, но накануне трагедии она заявила, что больше не желает с ним встречаться. Утром 5 августа мужчина пришел в дом, где жила женщина, "желая причинить моральные страдания и горе", однако ее там не оказалось. Тогда он зарезал 56-летнюю хозяйку дома, ее 58-летнего мужа и его брата-близнеца, 19-летнего сына и восьмилетнюю внучку.На допросе задержанный признался в преступлении. Следствие будет просить суд заключить его под стражу.
https://ria.ru/20210805/ubiystvo-1744540363.html
красноярск
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РИА Новости
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), убийство семьи в хакасии, красноярск
06:04 06.08.2021 (обновлено: 09:45 06.08.2021)
В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости.
Жителю поселка Джирим в Хакасии
предъявили обвинения в убийстве пяти человек
, сообщает региональный главк Следственного комитета
.
Тела пяти человек с ножевыми ранениями обнаружили накануне в одном из домов поселка. Вскоре задержали подозреваемого — 35-летнего мужчину, недавно освободившегося из колонии, в которой он отсидел 18 лет за убийство женщины и ребенка.
По данным следствия, в последние два месяца обвиняемый поддерживал отношения с 30-летней местной жительницей, но накануне трагедии она заявила, что больше не желает с ним встречаться. Утром 5 августа мужчина пришел в дом, где жила женщина, "желая причинить моральные страдания и горе", однако ее там не оказалось. Тогда он зарезал 56-летнюю хозяйку дома, ее 58-летнего мужа и его брата-близнеца, 19-летнего сына и восьмилетнюю внучку.
На допросе задержанный признался в преступлении. Следствие будет просить суд заключить его под стражу.