https://ria.ru/20210806/podderzhka-1744705424.html

Путин поручил при необходимости поддержать людей с низкими доходами

Путин поручил при необходимости поддержать людей с низкими доходами - РИА Новости, 06.08.2021

Путин поручил при необходимости поддержать людей с низкими доходами

Президент Владимир Путин поручил кабмину организовать регулярный мониторинг доходов россиян и при необходимости дополнительно принимать дополнительные меры... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:36

2021-08-06T15:36

2021-08-06T22:44

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил кабмину организовать регулярный мониторинг доходов россиян и при необходимости дополнительно принимать дополнительные меры социальной поддержки, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста", - говорится в сообщении.Отмечается, что доклад должен быть представлен 1 ноября, далее - один раз в полгода.На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин также отметил, что наряду с реальными достижениями в России есть и значительное число нерешенных проблем, прежде всего бедность и низкие доходы многих семей.Президент потребовал от кабмина обратить внимание на уязвимые группы населения и не допустить проседания их доходов по сравнению с предыдущим годом.

https://ria.ru/20210715/eda-1741316736.html

россия

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2021

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экономика, владимир путин, россия