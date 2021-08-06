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Путин поручил при необходимости поддержать людей с низкими доходами
Путин поручил при необходимости поддержать людей с низкими доходами - РИА Новости, 06.08.2021
Путин поручил при необходимости поддержать людей с низкими доходами
Президент Владимир Путин поручил кабмину организовать регулярный мониторинг доходов россиян и при необходимости дополнительно принимать дополнительные меры... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:36
2021-08-06T22:44
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил кабмину организовать регулярный мониторинг доходов россиян и при необходимости дополнительно принимать дополнительные меры социальной поддержки, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста", - говорится в сообщении.Отмечается, что доклад должен быть представлен 1 ноября, далее - один раз в полгода.На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин также отметил, что наряду с реальными достижениями в России есть и значительное число нерешенных проблем, прежде всего бедность и низкие доходы многих семей.Президент потребовал от кабмина обратить внимание на уязвимые группы населения и не допустить проседания их доходов по сравнению с предыдущим годом.
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экономика, владимир путин, россия
15:36 06.08.2021 (обновлено: 22:44 06.08.2021)
 
Путин поручил при необходимости поддержать людей с низкими доходами

Президент Путин поручил правительству при необходимости поддержать людей с низкими доходами

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил кабмину организовать регулярный мониторинг доходов россиян и при необходимости дополнительно принимать дополнительные меры социальной поддержки, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доклад должен быть представлен 1 ноября, далее - один раз в полгода.
На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин также отметил, что наряду с реальными достижениями в России есть и значительное число нерешенных проблем, прежде всего бедность и низкие доходы многих семей.

Президент потребовал от кабмина обратить внимание на уязвимые группы населения и не допустить проседания их доходов по сравнению с предыдущим годом.
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