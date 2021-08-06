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"Выставлены заслоны": на что способны сбежавшие под Москвой заключенные
"Выставлены заслоны": на что способны сбежавшие под Москвой заключенные - РИА Новости, 06.08.2021
"Выставлены заслоны": на что способны сбежавшие под Москвой заключенные
Столичные и подмосковные оперативники ищут пятерых заключенных, в ночь с четверга на пятницу выбравшихся из изолятора временного содержания. По предварительным... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:52
2021-08-06T14:45
происшествия
истра
истринский район
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
побег подсудимых из ивс в истре
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Столичные и подмосковные оперативники ищут пятерых заключенных, в ночь с четверга на пятницу выбравшихся из изолятора временного содержания. По предварительным данным, все беглецы — из Молдавии, один обвиняется в убийстве, остальные — в кражах.Дополнительный срокНочью 6 августа истринских полицейских и их коллег из ближайших районов подняли по тревоге: из изолятора в отделе МВД сбежали пятеро заключенных.По данным СК, они открутили замки на дверях гаечным ключом. Где раздобыли инструмент — неизвестно, посторонние предметы в изоляторе категорически запрещены. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа мужчин короткими перебежками передвигается по улицам города.В Истре работает специальная комиссия, которой предстоит выяснить, почему заключенные беспрепятственно покинули особо охраняемую территорию, и проверить, не вступал ли кто-то из сотрудников с ними в сговор.В уголовном деле по статье "Превышение должностных полномочий" пока фигурируют неустановленные сотрудники местного райотдела полиции, но, очевидно, скоро их назовут. Все материалы передут из полиции в Следственный комитет.Если беглецов поймают, к их прежним статьям добавится еще одна — 313 УК России "Побег из мест лишения свободы, из-под стражи или ареста". За групповое преступление в этом случае полагается до пяти лет лишения свободы.Дело "колбасного короля"Четверо сбежавших — Александр Бутнару, Николай Тетеря, Денис Грозаву и Иван Цуркану — проходят по уголовным делам о кражах. Пятый — задержанный осенью прошлого года по подозрению в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова.По версии следствия, 49-летний уроженец Молдавии Александр Мавриди ночью 2 ноября проник в дом бизнесмена в Истре. Хозяин с женой парились в бане. Угрожая арбалетом, налетчик связал супругов и потребовал деньги.Каким-то образом женщине удалось освободиться, выпрыгнуть в окно и сбежать. Она вызвала полицию, но к приезду наряда грабитель скрылся, а Маругов уже был мертв — в него несколько раз выстрелили из арбалета. Брошенный автомобиль преступника с орудием убийства, перчатками и масками оперативники обнаружили позже — в Истринском районе.Мавриди задержали по горячим следам спустя несколько часов. В его доме увидели прикованного наручниками к батарее московского адвоката и присматривающего за ним мужчину. Уголовное дело возбудили по нескольким статья, включая убийство и незаконное лишение свободы. По данным СК, основной целью налетчика было ограбление — Мавриди знал, что Маругов — успешный бизнесмен и в его доме есть чем поживиться.Также силовики считают, что Мавриди входил в группу так называемых черных риелторов, специализирующихся на махинациях с недвижимостью одиноких стариков.Рывок на волюВ последние годы в России было несколько массовых побегов заключенных. Так, в сентябре 2020-го в Дагестане из колонии строгого режима, сделав подкоп, сбежали шесть человек. На их поиски бросили спецназ, оперативников уголовного розыска и сотрудников ФСИН.Спустя неделю беглецов, добравшихся к тому времени до Калмыкии, заметил пастух и позвонил в полицию. Осужденных задержали, доставили обратно в ИК. Двое из них отбывали наказание за убийство.В апреле 2019-го из тувинского изолятора временного содержания сбежали девять человек. Когда дежурный выводил двоих задержанных из камеры, они накинулись на охранника, ударили его ножом и придушили. Затем открыли двери других камер и выпустили еще семерых. Шестерых взяли в первый же день, остальных — в течение месяца.В мае 2013-го четверо преступников, осужденных за убийства и разбои, совершили побег из колонии строгого режима в поселке Маркова под Иркутском — по 20-метровому подкопу. Первого поймали спустя месяц в Осиновском районе, где он устроился на работу пастухом. Второго задержали в Улан-Уде, третьего привел сдаваться в полицию отец. Дольше всего гонялись за четвертым — почти полгода он просидел в тайге. После этого инцидента начальника колонии отстранили от должности.
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происшествия, истра, истринский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, побег подсудимых из ивс в истре
13:52 06.08.2021 (обновлено: 14:45 06.08.2021)
 

"Выставлены заслоны": на что способны сбежавшие под Москвой заключенные

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных
Сотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Столичные и подмосковные оперативники ищут пятерых заключенных, в ночь с четверга на пятницу выбравшихся из изолятора временного содержания. По предварительным данным, все беглецы — из Молдавии, один обвиняется в убийстве, остальные — в кражах.

Дополнительный срок

Ночью 6 августа истринских полицейских и их коллег из ближайших районов подняли по тревоге: из изолятора в отделе МВД сбежали пятеро заключенных.
По данным СК, они открутили замки на дверях гаечным ключом. Где раздобыли инструмент — неизвестно, посторонние предметы в изоляторе категорически запрещены. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа мужчин короткими перебежками передвигается по улицам города.
© СК РФКамера в изоляторе временного содержания ОМВД в Истре, из которой сбежали заключенные. Кадр видео
Камера в изоляторе временного содержания ОМВД в Истре, из которой сбежали заключенные. Кадр видео
© СК РФ
Камера в изоляторе временного содержания ОМВД в Истре, из которой сбежали заключенные. Кадр видео
В Истре работает специальная комиссия, которой предстоит выяснить, почему заключенные беспрепятственно покинули особо охраняемую территорию, и проверить, не вступал ли кто-то из сотрудников с ними в сговор.
В уголовном деле по статье "Превышение должностных полномочий" пока фигурируют неустановленные сотрудники местного райотдела полиции, но, очевидно, скоро их назовут. Все материалы передут из полиции в Следственный комитет.
Если беглецов поймают, к их прежним статьям добавится еще одна — 313 УК России "Побег из мест лишения свободы, из-под стражи или ареста". За групповое преступление в этом случае полагается до пяти лет лишения свободы.

Дело "колбасного короля"

Четверо сбежавших — Александр Бутнару, Николай Тетеря, Денис Грозаву и Иван Цуркану — проходят по уголовным делам о кражах. Пятый — задержанный осенью прошлого года по подозрению в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова.
© Фото : @alexmarugov/InstagramВладимир Маругов
Владимир Маругов - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : @alexmarugov/Instagram
Владимир Маругов
По версии следствия, 49-летний уроженец Молдавии Александр Мавриди ночью 2 ноября проник в дом бизнесмена в Истре. Хозяин с женой парились в бане. Угрожая арбалетом, налетчик связал супругов и потребовал деньги.
Каким-то образом женщине удалось освободиться, выпрыгнуть в окно и сбежать. Она вызвала полицию, но к приезду наряда грабитель скрылся, а Маругов уже был мертв — в него несколько раз выстрелили из арбалета. Брошенный автомобиль преступника с орудием убийства, перчатками и масками оперативники обнаружили позже — в Истринском районе.
Мавриди задержали по горячим следам спустя несколько часов. В его доме увидели прикованного наручниками к батарее московского адвоката и присматривающего за ним мужчину. Уголовное дело возбудили по нескольким статья, включая убийство и незаконное лишение свободы. По данным СК, основной целью налетчика было ограбление — Мавриди знал, что Маругов — успешный бизнесмен и в его доме есть чем поживиться.
Также силовики считают, что Мавриди входил в группу так называемых черных риелторов, специализирующихся на махинациях с недвижимостью одиноких стариков.
© СК РФПодозреваемый в убийстве Владимира Маругова
Подозреваемый в убийстве Владимира Маругова
© СК РФ
Подозреваемый в убийстве Владимира Маругова

Рывок на волю

В последние годы в России было несколько массовых побегов заключенных. Так, в сентябре 2020-го в Дагестане из колонии строгого режима, сделав подкоп, сбежали шесть человек. На их поиски бросили спецназ, оперативников уголовного розыска и сотрудников ФСИН.
Спустя неделю беглецов, добравшихся к тому времени до Калмыкии, заметил пастух и позвонил в полицию. Осужденных задержали, доставили обратно в ИК. Двое из них отбывали наказание за убийство.
В апреле 2019-го из тувинского изолятора временного содержания сбежали девять человек. Когда дежурный выводил двоих задержанных из камеры, они накинулись на охранника, ударили его ножом и придушили. Затем открыли двери других камер и выпустили еще семерых. Шестерых взяли в первый же день, остальных — в течение месяца.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКолючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре
Колючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Колючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре
В мае 2013-го четверо преступников, осужденных за убийства и разбои, совершили побег из колонии строгого режима в поселке Маркова под Иркутском — по 20-метровому подкопу. Первого поймали спустя месяц в Осиновском районе, где он устроился на работу пастухом. Второго задержали в Улан-Уде, третьего привел сдаваться в полицию отец. Дольше всего гонялись за четвертым — почти полгода он просидел в тайге. После этого инцидента начальника колонии отстранили от должности.
 
ПроисшествияИстраИстринский районСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)РоссияПобег подсудимых из ИВС в Истре
 
 
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