https://ria.ru/20210806/pobeg-1744671008.html

"Выставлены заслоны": на что способны сбежавшие под Москвой заключенные

"Выставлены заслоны": на что способны сбежавшие под Москвой заключенные - РИА Новости, 06.08.2021

"Выставлены заслоны": на что способны сбежавшие под Москвой заключенные

Столичные и подмосковные оперативники ищут пятерых заключенных, в ночь с четверга на пятницу выбравшихся из изолятора временного содержания. По предварительным... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:52

2021-08-06T13:52

2021-08-06T14:45

происшествия

истра

истринский район

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

побег подсудимых из ивс в истре

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Столичные и подмосковные оперативники ищут пятерых заключенных, в ночь с четверга на пятницу выбравшихся из изолятора временного содержания. По предварительным данным, все беглецы — из Молдавии, один обвиняется в убийстве, остальные — в кражах.Дополнительный срокНочью 6 августа истринских полицейских и их коллег из ближайших районов подняли по тревоге: из изолятора в отделе МВД сбежали пятеро заключенных.По данным СК, они открутили замки на дверях гаечным ключом. Где раздобыли инструмент — неизвестно, посторонние предметы в изоляторе категорически запрещены. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа мужчин короткими перебежками передвигается по улицам города.В Истре работает специальная комиссия, которой предстоит выяснить, почему заключенные беспрепятственно покинули особо охраняемую территорию, и проверить, не вступал ли кто-то из сотрудников с ними в сговор.В уголовном деле по статье "Превышение должностных полномочий" пока фигурируют неустановленные сотрудники местного райотдела полиции, но, очевидно, скоро их назовут. Все материалы передут из полиции в Следственный комитет.Если беглецов поймают, к их прежним статьям добавится еще одна — 313 УК России "Побег из мест лишения свободы, из-под стражи или ареста". За групповое преступление в этом случае полагается до пяти лет лишения свободы.Дело "колбасного короля"Четверо сбежавших — Александр Бутнару, Николай Тетеря, Денис Грозаву и Иван Цуркану — проходят по уголовным делам о кражах. Пятый — задержанный осенью прошлого года по подозрению в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова.По версии следствия, 49-летний уроженец Молдавии Александр Мавриди ночью 2 ноября проник в дом бизнесмена в Истре. Хозяин с женой парились в бане. Угрожая арбалетом, налетчик связал супругов и потребовал деньги.Каким-то образом женщине удалось освободиться, выпрыгнуть в окно и сбежать. Она вызвала полицию, но к приезду наряда грабитель скрылся, а Маругов уже был мертв — в него несколько раз выстрелили из арбалета. Брошенный автомобиль преступника с орудием убийства, перчатками и масками оперативники обнаружили позже — в Истринском районе.Мавриди задержали по горячим следам спустя несколько часов. В его доме увидели прикованного наручниками к батарее московского адвоката и присматривающего за ним мужчину. Уголовное дело возбудили по нескольким статья, включая убийство и незаконное лишение свободы. По данным СК, основной целью налетчика было ограбление — Мавриди знал, что Маругов — успешный бизнесмен и в его доме есть чем поживиться.Также силовики считают, что Мавриди входил в группу так называемых черных риелторов, специализирующихся на махинациях с недвижимостью одиноких стариков.Рывок на волюВ последние годы в России было несколько массовых побегов заключенных. Так, в сентябре 2020-го в Дагестане из колонии строгого режима, сделав подкоп, сбежали шесть человек. На их поиски бросили спецназ, оперативников уголовного розыска и сотрудников ФСИН.Спустя неделю беглецов, добравшихся к тому времени до Калмыкии, заметил пастух и позвонил в полицию. Осужденных задержали, доставили обратно в ИК. Двое из них отбывали наказание за убийство.В апреле 2019-го из тувинского изолятора временного содержания сбежали девять человек. Когда дежурный выводил двоих задержанных из камеры, они накинулись на охранника, ударили его ножом и придушили. Затем открыли двери других камер и выпустили еще семерых. Шестерых взяли в первый же день, остальных — в течение месяца.В мае 2013-го четверо преступников, осужденных за убийства и разбои, совершили побег из колонии строгого режима в поселке Маркова под Иркутском — по 20-метровому подкопу. Первого поймали спустя месяц в Осиновском районе, где он устроился на работу пастухом. Второго задержали в Улан-Уде, третьего привел сдаваться в полицию отец. Дольше всего гонялись за четвертым — почти полгода он просидел в тайге. После этого инцидента начальника колонии отстранили от должности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, истра, истринский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, побег подсудимых из ивс в истре