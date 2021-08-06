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Уличные камеры сняли заключенных, сбежавших из изолятора в Подмосковье

Уличные камеры сняли заключенных, сбежавших из изолятора в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2021

Уличные камеры сняли заключенных, сбежавших из изолятора в Подмосковье

В Сети появилось видео с пятью заключенными, сбежавшими из изолятора в Подмосковье. Его публикуют "Известия". РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T10:16

2021-08-06T10:16

2021-08-06T10:16

происшествия

истра

московская область (подмосковье)

побег подсудимых из ивс в истре

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В Сети появилось видео с пятью заключенными, сбежавшими из изолятора в Подмосковье. Его публикуют "Известия".На кадрах видно, как пять мужчин сначала бегут по улице, а потом идут быстрым шагом, оглядываясь по сторонам.Ранее прокуратура Московской области сообщила о побеге нескольких подсудимых из ИВС в Истре. Отмечается, что один из беглецов – Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя. Остальные привлечены к ответственности за кражи.

истра

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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