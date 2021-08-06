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Уличные камеры сняли заключенных, сбежавших из изолятора в Подмосковье
Уличные камеры сняли заключенных, сбежавших из изолятора в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2021
Уличные камеры сняли заключенных, сбежавших из изолятора в Подмосковье
В Сети появилось видео с пятью заключенными, сбежавшими из изолятора в Подмосковье. Его публикуют "Известия". РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T10:16
2021-08-06T10:16
2021-08-06T10:16
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
побег подсудимых из ивс в истре
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В Сети появилось видео с пятью заключенными, сбежавшими из изолятора в Подмосковье. Его публикуют "Известия".На кадрах видно, как пять мужчин сначала бегут по улице, а потом идут быстрым шагом, оглядываясь по сторонам.Ранее прокуратура Московской области сообщила о побеге нескольких подсудимых из ИВС в Истре. Отмечается, что один из беглецов – Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя. Остальные привлечены к ответственности за кражи.
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происшествия, истра, московская область (подмосковье), побег подсудимых из ивс в истре, видео
Уличные камеры сняли заключенных, сбежавших из изолятора в Подмосковье
Уличные камеры сняли пять заключенных, сбежавших из ИВС в Истре