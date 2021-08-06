https://ria.ru/20210806/piramidy-1744600184.html
Юрист рассказал, как законно вытащить свои деньги из финансовых пирамид
Юрист рассказал, как законно вытащить свои деньги из финансовых пирамид - РИА Новости, 06.08.2021
Юрист рассказал, как законно вытащить свои деньги из финансовых пирамид
У финансовых пирамид есть срок жизни, рано или поздно мошеннические компании "схлопываются". Вытащить вложенные средства, когда еще пирамида пытается... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T02:15
2021-08-06T02:15
2021-08-06T02:15
общество
мошенничество
россия
владислав кочерин
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. У финансовых пирамид есть срок жизни, рано или поздно мошеннические компании "схлопываются". Вытащить вложенные средства, когда еще пирамида пытается производить впечатление благонадежной, не очень трудно. Практически невозможно это сделать на более поздних этапах ее жизни. Деньги обманутых вкладчиков, как правило, к этому времени уже выведены, заявил агентству "Прайм" адвокат, управляющий партнер юридической компании "Кочерин и Партнеры" Владислав Кочерин.По его словам, все же самый лучший способ обойти риски стороной — вовсе не связываться с финансовыми пирамидами.Кочерин посоветовал держаться в стороне от предложений, обещающих завышенные проценты прибыли. 30 процентов в месяц — это уже повод насторожиться.
https://ria.ru/20210804/khayretdinov-1744174161.html
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общество, мошенничество, россия, владислав кочерин