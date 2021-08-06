11:00 06.08.2021 (обновлено: 11:14 06.08.2021)
В Нижнем Новгороде иностранец торговал наркотиками, чтобы уехать домой
В Нижнем Новгороде иностранец делал закладки наркотиков, чтобы заработать на дорогу домой
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЦерковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Иностранный гражданин арестован в Нижнем Новгороде за попытку сбыта синтетического наркотика, полицейским он заявил, что таким образом надеялся заработать на билеты на родину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сотрудники полиции в результате реализации поступившей оперативной информации задержали мужчину 1997 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли 29 свертков с порошкообразным веществом. Проведенным исследованием установлено, что в свертках находилось наркотическое средство мефедрон. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).
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"В ходе работы с задержанным установлено, что мужчина прибыл в Нижний Новгород с целью получения образования. В июле 2021 года он закончил обучение и в августе планировал уехать домой. С целью заработать денег злоумышленник занялся сбытом наркотических средств посредством оставления тайников-закладок. Покупку и распространение наркотиков гражданин осуществлял через интернет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент задержания иностранец успел сделать одну закладку на улице Саврасова, которая была изъята полицейскими.
"Мужчина полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием. Ему уже предъявлено обвинение. По ходатайству следователя Советским районным судом Нижнего Новгорода обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - сообщает пресс-служба ведомства.
Подчеркивается, что, в соответствии с законодательством, за подобное преступление мужчине может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы.