https://ria.ru/20210806/narkotiki-1744634608.html

В Нижнем Новгороде иностранец торговал наркотиками, чтобы уехать домой

В Нижнем Новгороде иностранец торговал наркотиками, чтобы уехать домой - РИА Новости, 06.08.2021

В Нижнем Новгороде иностранец торговал наркотиками, чтобы уехать домой

Иностранный гражданин арестован в Нижнем Новгороде за попытку сбыта синтетического наркотика, полицейским он заявил, что таким образом надеялся заработать на... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:00

2021-08-06T11:00

2021-08-06T11:14

происшествия

нижегородская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

нижний новгород

здоровье - общество

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Иностранный гражданин арестован в Нижнем Новгороде за попытку сбыта синтетического наркотика, полицейским он заявил, что таким образом надеялся заработать на билеты на родину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.Сотрудники полиции в результате реализации поступившей оперативной информации задержали мужчину 1997 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли 29 свертков с порошкообразным веществом. Проведенным исследованием установлено, что в свертках находилось наркотическое средство мефедрон. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств)."В ходе работы с задержанным установлено, что мужчина прибыл в Нижний Новгород с целью получения образования. В июле 2021 года он закончил обучение и в августе планировал уехать домой. С целью заработать денег злоумышленник занялся сбытом наркотических средств посредством оставления тайников-закладок. Покупку и распространение наркотиков гражданин осуществлял через интернет", - говорится в сообщении.Отмечается, что на момент задержания иностранец успел сделать одну закладку на улице Саврасова, которая была изъята полицейскими."Мужчина полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием. Ему уже предъявлено обвинение. По ходатайству следователя Советским районным судом Нижнего Новгорода обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - сообщает пресс-служба ведомства.Подчеркивается, что, в соответствии с законодательством, за подобное преступление мужчине может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210422/glavvrach-1729401581.html

https://ria.ru/20210728/chelyabinsk-1743283458.html

нижегородская область

нижний новгород

россия

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происшествия, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), нижний новгород, здоровье - общество, россия