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https://ria.ru/20210806/most-1744679251.html
Мост через Свиягу на трассе М-7 "Волга" в Татарстане построили на 85%
Мост через Свиягу на трассе М-7 "Волга" в Татарстане построили на 85% - РИА Новости, 06.08.2021
Мост через Свиягу на трассе М-7 "Волга" в Татарстане построили на 85%
Строительство моста через Свиягу на трассе М-7 "Волга" в Татарстане в рамках нацпроекта выполнено на 85%, сообщает Федеральное управление автомобильных дорог... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:04
2021-08-06T14:04
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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КАЗАНЬ, 6 авг - РИА Новости. Строительство моста через Свиягу на трассе М-7 "Волга" в Татарстане в рамках нацпроекта выполнено на 85%, сообщает Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Росавтодора.Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на 757-м километре дороги М-7 "Волга" включена в национальный проект "Безопасные качественные дороги" федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети"."Строительство нового моста через Свиягу на 757-м километре автодороги М-7 в Татарстане выполнено на 85%. Завершены работы по монтажу основных конструкций, начато устройство мостового полотна. Сейчас ведется укладка гидроизоляционных материалов... В дальнейшем строители приступят к устройству деформационных швов и укладке двухслойного покрытия из асфальтобетона. Всего предстоит уложить 5,5 тысячи квадратных метров покрытия", - говорится в сообщении.Проектом предусмотрена реконструкция существующего моста протяженностью 389 метров и строительство нового длиной 392 метра, а также реконструкция и строительство автоподходов к мостам.Также на строящемся мосту ведутся работы по укреплению береговых опор бетонными плитами. На всем протяжении искусственного сооружения и подходов установят линии электроосвещения. Специалисты уже приступили к монтажу кабелей электроснабжения. Для обеспечения безопасности дорожного движения планируется установить металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и знаки для судоходной навигации.Ввод моста в эксплуатацию намечен на 2023 год. Общая стоимость объекта – более 4,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210805/natsproekty-1744565412.html
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общество, республика татарстан (татарстан), федеральное дорожное агентство (росавтодор)
14:04 06.08.2021
 
Мост через Свиягу на трассе М-7 "Волга" в Татарстане построили на 85%

Строительство моста через Свиягу на трассе М-7 "Волга" в Татарстане по нацпроекту выполнили на 85%

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроведение работ
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КАЗАНЬ, 6 авг - РИА Новости. Строительство моста через Свиягу на трассе М-7 "Волга" в Татарстане в рамках нацпроекта выполнено на 85%, сообщает Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Росавтодора.
Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на 757-м километре дороги М-7 "Волга" включена в национальный проект "Безопасные качественные дороги" федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети".
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"Строительство нового моста через Свиягу на 757-м километре автодороги М-7 в Татарстане выполнено на 85%. Завершены работы по монтажу основных конструкций, начато устройство мостового полотна. Сейчас ведется укладка гидроизоляционных материалов... В дальнейшем строители приступят к устройству деформационных швов и укладке двухслойного покрытия из асфальтобетона. Всего предстоит уложить 5,5 тысячи квадратных метров покрытия", - говорится в сообщении.
Проектом предусмотрена реконструкция существующего моста протяженностью 389 метров и строительство нового длиной 392 метра, а также реконструкция и строительство автоподходов к мостам.
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Также на строящемся мосту ведутся работы по укреплению береговых опор бетонными плитами. На всем протяжении искусственного сооружения и подходов установят линии электроосвещения. Специалисты уже приступили к монтажу кабелей электроснабжения. Для обеспечения безопасности дорожного движения планируется установить металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и знаки для судоходной навигации.
Ввод моста в эксплуатацию намечен на 2023 год. Общая стоимость объекта – более 4,6 миллиарда рублей.
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Республика ТатарстанОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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