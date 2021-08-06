https://ria.ru/20210806/most-1744679251.html

Мост через Свиягу на трассе М-7 "Волга" в Татарстане построили на 85%

Мост через Свиягу на трассе М-7 "Волга" в Татарстане построили на 85% - РИА Новости, 06.08.2021

Мост через Свиягу на трассе М-7 "Волга" в Татарстане построили на 85%

Строительство моста через Свиягу на трассе М-7 "Волга" в Татарстане в рамках нацпроекта выполнено на 85%, сообщает Федеральное управление автомобильных дорог... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:04

2021-08-06T14:04

2021-08-06T14:04

республика татарстан

общество

республика татарстан (татарстан)

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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КАЗАНЬ, 6 авг - РИА Новости. Строительство моста через Свиягу на трассе М-7 "Волга" в Татарстане в рамках нацпроекта выполнено на 85%, сообщает Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Росавтодора.Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на 757-м километре дороги М-7 "Волга" включена в национальный проект "Безопасные качественные дороги" федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети"."Строительство нового моста через Свиягу на 757-м километре автодороги М-7 в Татарстане выполнено на 85%. Завершены работы по монтажу основных конструкций, начато устройство мостового полотна. Сейчас ведется укладка гидроизоляционных материалов... В дальнейшем строители приступят к устройству деформационных швов и укладке двухслойного покрытия из асфальтобетона. Всего предстоит уложить 5,5 тысячи квадратных метров покрытия", - говорится в сообщении.Проектом предусмотрена реконструкция существующего моста протяженностью 389 метров и строительство нового длиной 392 метра, а также реконструкция и строительство автоподходов к мостам.Также на строящемся мосту ведутся работы по укреплению береговых опор бетонными плитами. На всем протяжении искусственного сооружения и подходов установят линии электроосвещения. Специалисты уже приступили к монтажу кабелей электроснабжения. Для обеспечения безопасности дорожного движения планируется установить металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и знаки для судоходной навигации.Ввод моста в эксплуатацию намечен на 2023 год. Общая стоимость объекта – более 4,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210805/natsproekty-1744565412.html

https://ria.ru/20210729/partnery-1743458947.html

https://ria.ru/20210721/monastyr-1742237020.html

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика татарстан (татарстан), федеральное дорожное агентство (росавтодор)