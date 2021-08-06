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Новый стандарт системы здравоохранения Москвы
Новый стандарт системы здравоохранения Москвы - РИА Новости, 06.08.2021
Новый стандарт системы здравоохранения Москвы
В Москве полным ходом идет программа обновления системы здравоохранения. Изменения коснутся стационаров, детских и взрослых поликлиник, паллиативных центров... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T10:39
2021-08-06T10:39
2021-08-06T10:53
медицина
здравоохранение
москва
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В Москве полным ходом идет программа обновления системы здравоохранения. Изменения коснутся стационаров, детских и взрослых поликлиник, паллиативных центров. Работы ведутся в соответствии с «Новым стандартом московских поликлиник», который утвержден мэрией. Подробности о том, как обновляются столичные медучереждения — в карточках Ria.ru
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