https://ria.ru/20210806/moskva-polikliniki-1744543834.html

Новый стандарт системы здравоохранения Москвы

Новый стандарт системы здравоохранения Москвы - РИА Новости, 06.08.2021

Новый стандарт системы здравоохранения Москвы

В Москве полным ходом идет программа обновления системы здравоохранения. Изменения коснутся стационаров, детских и взрослых поликлиник, паллиативных центров... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T10:39

2021-08-06T10:39

2021-08-06T10:53

медицина

здравоохранение

москва

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В Москве полным ходом идет программа обновления системы здравоохранения. Изменения коснутся стационаров, детских и взрослых поликлиник, паллиативных центров. Работы ведутся в соответствии с «Новым стандартом московских поликлиник», который утвержден мэрией. Подробности о том, как обновляются столичные медучереждения — в карточках Ria.ru

москва

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