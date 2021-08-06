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В Москве планируют благоустроить территории 375 образовательных учреждений
В Москве планируют благоустроить территории 375 образовательных учреждений - РИА Новости, 06.08.2021
В Москве планируют благоустроить территории 375 образовательных учреждений
Благоустройство территорий 375 образовательных учреждений Москвы запланировано в этом году, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра, глава комплекса... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T08:13
2021-08-06T08:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Благоустройство территорий 375 образовательных учреждений Москвы запланировано в этом году, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.Бирюков отметил, что общая площадь работ во всех городских округах превышает 400 гектаров.По его словам, для обеспечения безопасности учащихся пройдет модернизация систем освещения - будут установлены более 1,5 тысяч новых фонарей с энергоэффективными светильниками."Особое внимание уделят озеленению территорий. Запланированы высадка более 600 деревьев и почти 52 тысяч кустарников, обустройство более 650 тысяч квадратных метров газона и свыше 9 тысяч квадратных метров цветников", - уточнил Бирюков.Он добавил, что работы планируется завершить в третьем квартале этого года.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
08:13 06.08.2021
 
В Москве планируют благоустроить территории 375 образовательных учреждений

Заммэра Москвы Бирюков: территории 375 образовательных учреждений планируют благоустроить

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Благоустройство территорий 375 образовательных учреждений Москвы запланировано в этом году, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.
"В ходе благоустройства территорий образовательных учреждений заменим более 1,2 тысячи детских площадок, приведем в порядок более 80 футбольных площадок, около 30 волейбольных и свыше 20 баскетбольных, почти 110 площадок воркаут. В общей сложности будут отремонтированы и проложены более 490 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек", - сказал он.
Бирюков отметил, что общая площадь работ во всех городских округах превышает 400 гектаров.
По его словам, для обеспечения безопасности учащихся пройдет модернизация систем освещения - будут установлены более 1,5 тысяч новых фонарей с энергоэффективными светильниками.
"Особое внимание уделят озеленению территорий. Запланированы высадка более 600 деревьев и почти 52 тысяч кустарников, обустройство более 650 тысяч квадратных метров газона и свыше 9 тысяч квадратных метров цветников", - уточнил Бирюков.
Он добавил, что работы планируется завершить в третьем квартале этого года.
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