https://ria.ru/20210806/moskva-1744614207.html

В Москве планируют благоустроить территории 375 образовательных учреждений

В Москве планируют благоустроить территории 375 образовательных учреждений - РИА Новости, 06.08.2021

В Москве планируют благоустроить территории 375 образовательных учреждений

Благоустройство территорий 375 образовательных учреждений Москвы запланировано в этом году, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра, глава комплекса... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T08:13

2021-08-06T08:13

2021-08-06T08:13

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Благоустройство территорий 375 образовательных учреждений Москвы запланировано в этом году, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.Бирюков отметил, что общая площадь работ во всех городских округах превышает 400 гектаров.По его словам, для обеспечения безопасности учащихся пройдет модернизация систем освещения - будут установлены более 1,5 тысяч новых фонарей с энергоэффективными светильниками."Особое внимание уделят озеленению территорий. Запланированы высадка более 600 деревьев и почти 52 тысяч кустарников, обустройство более 650 тысяч квадратных метров газона и свыше 9 тысяч квадратных метров цветников", - уточнил Бирюков.Он добавил, что работы планируется завершить в третьем квартале этого года.

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москва

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы