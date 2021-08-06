https://ria.ru/20210806/moshennichestvo-1744653253.html
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Россиян предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 06.08.2021
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Новый вид мошенничества появился в России - злоумышленники изготавливают дубликат сим-карты жертвы и списывают деньги через банковское приложение, сообщили... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:12
2021-08-06T12:12
2021-08-06T12:12
происшествия
технологии
телефон
мошенничество
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Новый вид мошенничества появился в России - злоумышленники изготавливают дубликат сим-карты жертвы и списывают деньги через банковское приложение, сообщили эксперты международного разработчика антивирусных решений ESET."В сети начинает набирать обороты новый вид мошенничества с сим-картами, который позволяет хакерам получить доступ к номеру телефона и моментально переводить деньги из банковских приложений", - рассказал обозреватель ESET Станислав Жураковский, слова которого приводятся в сообщении.На первом этапе мошенники приобретают на черном рынке фейк-аккаунт (созданный несколько лет назад и ничем не отличающийся от настоящего), на втором этапе производится поиск жертвы, цель новой атаки социальной инженерии - предприниматели и владельцы бизнеса. После этого злоумышленник выясняет номер телефона, например, предлагает перевести общение в мессенджер.Узнав номер, хакер делает поддельную доверенность на получение дубликата сим-карты жертвы, причем обычно заявление подают в филиале оператора, расположенном на другом конце страны. На заключительном этапе осуществляется перевод денег: мошенник обращается в банк для восстановления пароля от банковского приложения, пройдя аутентификацию по личному номеру, и переводит все деньги с карты на другой счет.Чтобы избежать подобных проблем, эксперты советуют выпустить второй виртуальный номер в приложении мобильного оператора - к нему можно привязать банки и соцсети, он связан с основным, но остается недоступным для третьих лиц. Кроме того, стоит переключить в банках SMS-авторизацию на push в приложении и подготовить "запрет передоверенности", не позволяющий выдавать дубликат сим-карты без личного присутствия по доверенности."С точки зрения банков - это даже не мошенничество. Потому что двухфакторные авторизации на сим-картах являются подтверждением личности. Если перевели деньги с помощью вашей сим-карты, значит это сделали вы. Выходит, что современная сим-карта оказывается важнее и весомее паспорта, а ее кража - опаснее утери основного документа гражданина страны", - отметил Жураковский.
https://ria.ru/20210806/obman-1744607698.html
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происшествия, технологии, телефон, мошенничество, россия
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Эксперты ESET: мошенники в России научились переводить деньги, зная лишь номер телефона жертвы
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Новый вид мошенничества появился в России
- злоумышленники изготавливают дубликат сим-карты жертвы и списывают деньги через банковское приложение, сообщили эксперты международного разработчика антивирусных решений ESET.
"В сети начинает набирать обороты новый вид мошенничества с сим-картами, который позволяет хакерам получить доступ к номеру телефона и моментально переводить деньги из банковских приложений", - рассказал обозреватель ESET Станислав Жураковский, слова которого приводятся в сообщении.
На первом этапе мошенники приобретают на черном рынке фейк-аккаунт (созданный несколько лет назад и ничем не отличающийся от настоящего), на втором этапе производится поиск жертвы, цель новой атаки социальной инженерии - предприниматели и владельцы бизнеса. После этого злоумышленник выясняет номер телефона, например, предлагает перевести общение в мессенджер.
Узнав номер, хакер делает поддельную доверенность на получение дубликата сим-карты жертвы, причем обычно заявление подают в филиале оператора, расположенном на другом конце страны. На заключительном этапе осуществляется перевод денег: мошенник обращается в банк для восстановления пароля от банковского приложения, пройдя аутентификацию по личному номеру, и переводит все деньги с карты на другой счет.
Чтобы избежать подобных проблем, эксперты советуют выпустить второй виртуальный номер в приложении мобильного оператора - к нему можно привязать банки и соцсети, он связан с основным, но остается недоступным для третьих лиц. Кроме того, стоит переключить в банках SMS-авторизацию на push в приложении и подготовить "запрет передоверенности", не позволяющий выдавать дубликат сим-карты без личного присутствия по доверенности.
"С точки зрения банков - это даже не мошенничество. Потому что двухфакторные авторизации на сим-картах являются подтверждением личности. Если перевели деньги с помощью вашей сим-карты, значит это сделали вы. Выходит, что современная сим-карта оказывается важнее и весомее паспорта, а ее кража - опаснее утери основного документа гражданина страны", - отметил Жураковский.