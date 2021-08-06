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В Мордовии ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике
В Мордовии ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике - РИА Новости, 06.08.2021
В Мордовии ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике
Режим ЧС введен в Темниковском районе Мордовии из-за пожара в заповеднике, спасатели четвертые сутки продолжают бороться с огнем, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T20:12
2021-08-06T20:27
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Режим ЧС введен в Темниковском районе Мордовии из-за пожара в заповеднике, спасатели четвертые сутки продолжают бороться с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.Пожар на территории заповедника имени Смидовича начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник."На заседании оперативного штаба 5 августа было принято решение ввести режим ЧС в Темниковском районе. На данный момент тушение тлеющего леса и валежника продолжается. Активно горит 13 гектаров", - рассказала собеседница агентства.В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Мордовии и Нижегородской области, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военные самолеты Ил-76.Кроме того, для тушения лесного пожара в Мордовию в пятницу днём прибыла аэромобильная группировка из Чувашии. Для координации сил и средств в зоне пожара круглосуточно работает оперативный штаб на базе ГУ МЧС России по Республике Мордовия.
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
20:12 06.08.2021 (обновлено: 20:27 06.08.2021)
 
В Мордовии ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике

В Темниковском районе Мордовии ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике

© Фото : @mchs_mordovia/InstagramТушение пожара в заповеднике в Республике Мордовия
Тушение пожара в заповеднике в Республике Мордовия - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : @mchs_mordovia/Instagram
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Режим ЧС введен в Темниковском районе Мордовии из-за пожара в заповеднике, спасатели четвертые сутки продолжают бороться с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Пожар на территории заповедника имени Смидовича начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник.
"На заседании оперативного штаба 5 августа было принято решение ввести режим ЧС в Темниковском районе. На данный момент тушение тлеющего леса и валежника продолжается. Активно горит 13 гектаров", - рассказала собеседница агентства.
В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Мордовии и Нижегородской области, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военные самолеты Ил-76.
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Кроме того, для тушения лесного пожара в Мордовию в пятницу днём прибыла аэромобильная группировка из Чувашии. Для координации сил и средств в зоне пожара круглосуточно работает оперативный штаб на базе ГУ МЧС России по Республике Мордовия.
"Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует", - сообщает пресс-служба ведомства.
 
ПроисшествияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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