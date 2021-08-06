https://ria.ru/20210806/mordoviya-1744767268.html

В Мордовии ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике

В Мордовии ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике - РИА Новости, 06.08.2021

В Мордовии ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике

Режим ЧС введен в Темниковском районе Мордовии из-за пожара в заповеднике, спасатели четвертые сутки продолжают бороться с огнем, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T20:12

2021-08-06T20:12

2021-08-06T20:27

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744767569_0:361:1080:969_1920x0_80_0_0_2bcdd1ffe645917a01d315cf8a30de8c.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Режим ЧС введен в Темниковском районе Мордовии из-за пожара в заповеднике, спасатели четвертые сутки продолжают бороться с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.Пожар на территории заповедника имени Смидовича начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник."На заседании оперативного штаба 5 августа было принято решение ввести режим ЧС в Темниковском районе. На данный момент тушение тлеющего леса и валежника продолжается. Активно горит 13 гектаров", - рассказала собеседница агентства.В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Мордовии и Нижегородской области, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военные самолеты Ил-76.Кроме того, для тушения лесного пожара в Мордовию в пятницу днём прибыла аэромобильная группировка из Чувашии. Для координации сил и средств в зоне пожара круглосуточно работает оперативный штаб на базе ГУ МЧС России по Республике Мордовия.

https://ria.ru/20210806/pozhar-1744737513.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия