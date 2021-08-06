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Бочкарев: развязка МКАД с Осташковским шоссе готова на треть
Бочкарев: развязка МКАД с Осташковским шоссе готова на треть - РИА Новости, 06.08.2021
Бочкарев: развязка МКАД с Осташковским шоссе готова на треть
Реконструкция развязки МКАД с Осташковским шоссе выполнена на 32%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T10:24
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москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Недвижимость. Реконструкция развязки МКАД с Осташковским шоссе выполнена на 32%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."В рамках строительства транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе предусматривается строительство 8,7 километров дорог, в том числе двух путепроводов, двух съездов-эстакад, двух боковых проездов и других дорожных объектов", - напомнил он.По словам заммэра, проектом также предусмотрено возведение надземного пешеходного перехода через Осташковскую улицу Еще будут обустроены четыре остановки общественного транспорта и появится шумозащитный экран.Как отметил Бочкароев, после завершения работ улучшится транспортная доступность близлежащих районов и городского округа Мытищи, где проживают около 600 тысяч человек. Кроме того, за счет перераспределения потоков увеличится пропускная способность МКАД, Осташковского шоссе и Осташковской улицы.В настоящее время реконструировано и возведено заново 18 развязок, при этом в стройке находятся четыре развязки, в том числе на Осташковском шоссе. Ожидается, что ее реконструкцию завершат в 2022 году.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
10:24 06.08.2021
 

Бочкарев: развязка МКАД с Осташковским шоссе готова на треть

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 6 авг - РИА Недвижимость. Реконструкция развязки МКАД с Осташковским шоссе выполнена на 32%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
"В рамках строительства транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе предусматривается строительство 8,7 километров дорог, в том числе двух путепроводов, двух съездов-эстакад, двух боковых проездов и других дорожных объектов", - напомнил он.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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По словам заммэра, проектом также предусмотрено возведение надземного пешеходного перехода через Осташковскую улицу Еще будут обустроены четыре остановки общественного транспорта и появится шумозащитный экран.
Как отметил Бочкароев, после завершения работ улучшится транспортная доступность близлежащих районов и городского округа Мытищи, где проживают около 600 тысяч человек. Кроме того, за счет перераспределения потоков увеличится пропускная способность МКАД, Осташковского шоссе и Осташковской улицы.
В настоящее время реконструировано и возведено заново 18 развязок, при этом в стройке находятся четыре развязки, в том числе на Осташковском шоссе. Ожидается, что ее реконструкцию завершат в 2022 году.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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