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Бочкарев: развязка МКАД с Осташковским шоссе готова на треть

Бочкарев: развязка МКАД с Осташковским шоссе готова на треть - РИА Новости, 06.08.2021

Бочкарев: развязка МКАД с Осташковским шоссе готова на треть

Реконструкция развязки МКАД с Осташковским шоссе выполнена на 32%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T10:24

2021-08-06T10:24

2021-08-06T10:24

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 6 авг - РИА Недвижимость. Реконструкция развязки МКАД с Осташковским шоссе выполнена на 32%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."В рамках строительства транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе предусматривается строительство 8,7 километров дорог, в том числе двух путепроводов, двух съездов-эстакад, двух боковых проездов и других дорожных объектов", - напомнил он.По словам заммэра, проектом также предусмотрено возведение надземного пешеходного перехода через Осташковскую улицу Еще будут обустроены четыре остановки общественного транспорта и появится шумозащитный экран.Как отметил Бочкароев, после завершения работ улучшится транспортная доступность близлежащих районов и городского округа Мытищи, где проживают около 600 тысяч человек. Кроме того, за счет перераспределения потоков увеличится пропускная способность МКАД, Осташковского шоссе и Осташковской улицы.В настоящее время реконструировано и возведено заново 18 развязок, при этом в стройке находятся четыре развязки, в том числе на Осташковском шоссе. Ожидается, что ее реконструкцию завершат в 2022 году.

https://ria.ru/20210729/tonnel-1743392345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы