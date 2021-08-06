https://ria.ru/20210806/minprirody-1744744188.html

В России разработали новую методику выделения средств на борьбу с пожарами

В России разработали новую методику выделения средств на борьбу с пожарами - РИА Новости, 06.08.2021

В России разработали новую методику выделения средств на борьбу с пожарами

Новая методика выделения регионам средств на борьбу с лесными пожарами готова и внесена в правительство, она должна заработать с 1 января 2022 года, заявил... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T18:08

2021-08-06T18:08

2021-08-06T18:10

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

владимир путин

александр козлов (глава минприроды)

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МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Новая методика выделения регионам средств на борьбу с лесными пожарами готова и внесена в правительство, она должна заработать с 1 января 2022 года, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.Президент РФ Владимир Путин в пятницу проводит в Магнитогорске совещание о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ."Вы в мае прошлого года поручили разработать новый подход к распределению федеральных средств, чтобы он учитывал фактическую потребность регионов по всем лесным полномочиям, в том числе по пожарам. Методика готова и внесена в правительство", - сказал Козлов на совещании."Мы идем в графике, новая методика должна заработать с 1 января 2022 года", - добавил он.

https://ria.ru/20210729/pozhar-1743529542.html

россия

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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, владимир путин, александр козлов (глава минприроды)