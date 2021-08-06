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В России разработали новую методику выделения средств на борьбу с пожарами
В России разработали новую методику выделения средств на борьбу с пожарами - РИА Новости, 06.08.2021
В России разработали новую методику выделения средств на борьбу с пожарами
Новая методика выделения регионам средств на борьбу с лесными пожарами готова и внесена в правительство, она должна заработать с 1 января 2022 года, заявил... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:08
2021-08-06T18:10
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
владимир путин
александр козлов (глава минприроды)
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МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Новая методика выделения регионам средств на борьбу с лесными пожарами готова и внесена в правительство, она должна заработать с 1 января 2022 года, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.Президент РФ Владимир Путин в пятницу проводит в Магнитогорске совещание о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ."Вы в мае прошлого года поручили разработать новый подход к распределению федеральных средств, чтобы он учитывал фактическую потребность регионов по всем лесным полномочиям, в том числе по пожарам. Методика готова и внесена в правительство", - сказал Козлов на совещании."Мы идем в графике, новая методика должна заработать с 1 января 2022 года", - добавил он.
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, владимир путин, александр козлов (глава минприроды)
18:08 06.08.2021 (обновлено: 18:10 06.08.2021)
 
В России разработали новую методику выделения средств на борьбу с пожарами

Глава Минприроды Козлов: разработана новая методика выделения средств на борьбу с пожарами

© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров в Якутии. Кадр видео
Тушение лесных пожаров в Якутии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Новая методика выделения регионам средств на борьбу с лесными пожарами готова и внесена в правительство, она должна заработать с 1 января 2022 года, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проводит в Магнитогорске совещание о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.
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"Вы в мае прошлого года поручили разработать новый подход к распределению федеральных средств, чтобы он учитывал фактическую потребность регионов по всем лесным полномочиям, в том числе по пожарам. Методика готова и внесена в правительство", - сказал Козлов на совещании.
"Мы идем в графике, новая методика должна заработать с 1 января 2022 года", - добавил он.
 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)РоссияВладимир ПутинАлександр Козлов (глава Минприроды)
 
 
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