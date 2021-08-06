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В МЧС сообщили об угрозе подтопления тысяч домов на Дальнем Востоке
В МЧС сообщили об угрозе подтопления тысяч домов на Дальнем Востоке - РИА Новости, 06.08.2021
В МЧС сообщили об угрозе подтопления тысяч домов на Дальнем Востоке
Более четырех тысяч жилых домов и более семи тысяч дачных участков может быть подтоплено на территории Амурской и Еврейской областей и Хабаровского края,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:13
2021-08-06T18:13
2021-08-06T18:23
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дальний восток
евгений зиничев
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МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Более четырех тысяч жилых домов и более семи тысяч дачных участков может быть подтоплено на территории Амурской и Еврейской областей и Хабаровского края, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев."Всего на территории трех субъектов - Амурской и Еврейской областей и Хабаровского края - может быть подтоплено свыше четырех тысяч жилых домов и более семи тысяч дачных участков", - сказал Зиничев на совещании в Магнитогорске с президентом России Владимиром Путиным.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальний восток, евгений зиничев
18:13 06.08.2021 (обновлено: 18:23 06.08.2021)
В МЧС сообщили об угрозе подтопления тысяч домов на Дальнем Востоке
Глава МЧС Зиничев: в трех регионах Дальнего Востока есть угроза подтопления четырех тысяч домов