https://ria.ru/20210806/mchs-1744745636.html

В МЧС сообщили об угрозе подтопления тысяч домов на Дальнем Востоке

В МЧС сообщили об угрозе подтопления тысяч домов на Дальнем Востоке - РИА Новости, 06.08.2021

В МЧС сообщили об угрозе подтопления тысяч домов на Дальнем Востоке

Более четырех тысяч жилых домов и более семи тысяч дачных участков может быть подтоплено на территории Амурской и Еврейской областей и Хабаровского края,... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T18:13

2021-08-06T18:13

2021-08-06T18:23

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дальний восток

евгений зиничев

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МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Более четырех тысяч жилых домов и более семи тысяч дачных участков может быть подтоплено на территории Амурской и Еврейской областей и Хабаровского края, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев."​​Всего на территории трех субъектов - Амурской и Еврейской областей и Хабаровского края - может быть подтоплено свыше четырех тысяч жилых домов и более семи тысяч дачных участков", - сказал Зиничев на совещании в Магнитогорске с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20210803/pozhary-1744166883.html

дальний восток

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальний восток, евгений зиничев