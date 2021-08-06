https://ria.ru/20210806/litva-1744721978.html

"Следы жестоких побоев". Что происходит с беженцами в Литве

"Следы жестоких побоев". Что происходит с беженцами в Литве - РИА Новости, 06.08.2021

"Следы жестоких побоев". Что происходит с беженцами в Литве

В Белоруссию из Литвы начали возвращаться мигранты — со следами насилия. Пограничники отмечают, что из соседней республики беженцев просто выгоняют. Почему... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:22

2021-08-06T17:22

2021-08-06T17:47

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Белоруссию из Литвы начали возвращаться мигранты — со следами насилия. Пограничники отмечают, что из соседней республики беженцев просто выгоняют. Почему кризис с нелегалами превращается в конфликт — в материале РИА Новости.Нашли человека в полеВечером 3 августа житель Гродненской области сообщил военным о неизвестном, направлявшемся к поселку Вороновка."В поле обнаружили человека. Он находился в полулежачем состоянии. На вопросы, кто вы такой и что здесь делаете, внятных ответов не получили. Он сильно кашлял и задыхался", — рассказал командир погранзаставы Максим Хвалько. Прибывшая скорая констатировала смерть мужчины."На теле жертвы следы жестоких побоев. На месте работают следователи, — описал увиденное депутат палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич. — Это бессилие литовских властей, злоба и просто бесчеловечность". За тридцать лет Литва так и не смогла сформировать эффективные специальные и пограничные службы, подвел он итог.Почти одновременно с этим на бойцов Лидского отряда вышли пять граждан Ирака. По словам пограничников, они "имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак". Пострадавшим оказали первую помощь и доставили в медицинские учреждения."С литовской стороны на транспортных средствах подвозят беженцев. Это группы до 10-15 человек. Людей под угрозой применения силы заставляют пересекать государственную границу в Беларусь. Фактически от них требуют нарушать законы нашей республики и Литвы", — комментирует эти события РИА Новости официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.Так литовские пограничники выполняют распоряжение министра внутренних дел — задерживать и возвращать нелегалов.Встретишь мигранта — не пускайПредставитель Государственной службы охраны границы МВД Литвы Рокас Пукинскас объяснял, как действуют его подчиненные: "Если сотрудники <…> встретят нелегального мигранта на границе с Белоруссией, то ему просто не разрешат ее нелегально перейти. Скажут: "Пожалуйста, вернитесь в Белоруссию и попадите в Литву легально, через контрольно-пропускной пункт".Дескать, никто не лишает беженцев права подать просьбу об убежище. Но лишь после того, как они попадут в Литву официально. Или пусть обращаются в посольство республики за рубежом, добавил Пукинскас.Как хорошие отношения стали плохимиМиграционный кризис возник не на пустом месте. До коронавирусных карантинов и санкций, введенных против Минска, границу между республиками активно пересекали граждане многих стран.В Белоруссии с прошлого лета ходила шутка. На вопрос, сколько в стране аэропортов, отвечали: было два — "Минск-1" и "Минск-2". Но после вступления в силу соглашения об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии появился и "Минск-3".Третьей воздушной гаванью белорусы считали Вильнюс. До литовской границы от Минска — два часа на машине, а оттуда рукой подать до любого региона Европы. При этом билеты в Брюссель, Лондон или Париж дешевле.Визовый сбор снизили до 35 долларов, а заявки на посещение стран ЕС утверждали всего за десять дней. Меньше требовалось и документов. Это произошло в период нормализации отношений с Западом. Зимой 2020-го Минск посетил госсекретарь США Майк Помпео. В Брюсселе Лукашенко хвалили за реформы, поощряли его миротворческие усилия в Донбассе и уже не называли "последним диктатором Европы".Со своей стороны, ЕС благодаря соглашению усилил контроль за нелегалами, пытавшимися проникнуть в Шенгенскую зону. Белорусские пограничники проверяли иностранцев из третьих стран и, если не было оснований для въезда, разворачивали обратно.Близость Белоруссии к Европе всегда привлекала арабских беженцев. Договор о реадмиссии закрыл для них "минский транзит".Брюссель ценил белорусских пограничников и даже ставил их в пример Реджепу Тайипу Эрдогану. Турция тоже считается буфером на пути нелегалов в Европу. Но Анкаре сложнее проверять потоки мигрантов из-за их многочисленности.Потоки людейЧерез белорусскую границу в прошлом году в ЕС пытались проникнуть всего 74 человека. Но этим летом все изменилось: за июнь и июль — около двух тысяч нелегалов. Дело в том, что Минск приостановил в июне действие соглашения о реадмиссии."Мы не можем выполнять свои обязательства в условиях введенных Брюсселем санкций и ограничений. Возобновление действия документа возможно в случае нормализации отношений", — пояснил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.В Минске не скрывали, что это ответ на враждебность Европы, в частности Литвы, которая выступает в авангарде антибелорусской политики.Санкции, запрещающие продажу, поставку, передачу или экспорт оборудования, технологий или программного обеспечения, Европа ввела после инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, совершившим 23 мая экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Блогера и его спутницу, россиянку Софью Сапегу, задержали. Сейчас они переведены под домашний арест. А миграционный кризис — очередной виток противостояния Минска и Вильнюса. Литва, упрекая белорусские власти в неуважении к правам человека, лихорадочно огораживается колючей проволокой — чтобы остановить поток беженцев.

https://ria.ru/20210802/lukashenko-1743636849.html

египет

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Лукашенко готов закрыть границы Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности закрыть границы страны в случае экономической катастрофы. В Белоруссии резко выросли цены, власти девальвировали курс национальной валюты. 2021-08-06T17:22 true PT0M28S

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в мире, египет, реджеп тайип эрдоган, ирак, тунис (страна), мид белоруссии, ryanair, олег гайдукевич, роман протасевич