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Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 19 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 19 копеек - РИА Новости, 06.08.2021
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 19 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 19,08 копейки - до 86,4621 рубля, курс доллара - на 3,76 копейки, до... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:56
2021-08-06T13:56
2021-08-06T13:56
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 19,08 копейки - до 86,4621 рубля, курс доллара - на 3,76 копейки, до 73,1304 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 10,65 копейки, составив 79,1297 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 19 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 19 копеек, до 86,46 рубля