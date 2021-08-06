https://ria.ru/20210806/kuomo-1744782461.html

Защита главы Нью-Йорка назвала обвинения в домогательствах пристрастными

Защита главы Нью-Йорка назвала обвинения в домогательствах пристрастными - РИА Новости, 06.08.2021

Защита главы Нью-Йорка назвала обвинения в домогательствах пристрастными

Результат расследования, в рамках которого губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо обвинили в сексуальных домогательствах к женщинам, был предопределен, считает... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T23:56

2021-08-06T23:56

2021-08-06T23:56

в мире

сша

нью-йорк (город)

джо байден

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

чак шумер

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Результат расследования, в рамках которого губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо обвинили в сексуальных домогательствах к женщинам, был предопределен, считает адвокат губернатора Рита Глейвин."Беспристрастных фактов в этом расследовании не было обнаружено. Его проводили, чтобы подтвердить предопределенный результат. Расследователи действовали как обвинители, суд и присяжные", - сказала Глейвин в ходе видеоконференции, которую транслировали на сайте губернатора.Она отметила, что призывать к отставке губернатора начали через мгновение после объявления прокуратуры. Подобное наносит ущерб всей системе правосудия, сказала Глейвин.Со своей стороны сотрудник адвокатской фирмы, которая представляет офис губернатора, Пол Фишман пояснил, что результаты расследования изначально не планировалось нести в гражданский или уголовный суд, чтобы там определить вину и доказанность проступков. Фишман подчеркнул, что проблему необходимо изучить.Как сообщалось, помощница Куомо, которая ранее выступила с обвинениями в его адрес в непристойном поведении, подала заявление о возбуждении против него уголовного дела.Как заявила ранее прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, расследование показало, что Куомо много раз позволял себе недопустимое поведение в отношении женщин и сексуально домогался их. По ее словам, речь идет об 11 женщинах, которых губернатор вовлекал "в нежелательную для них активность": поцелуи, объятия. Сотрудники боялись заявлять о домогательствах из-за страха, сказала прокурор. Куомо эти обвинения отверг.К отставке Куомо призвали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и сенаторы США от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд и Чак Шумер.

https://ria.ru/20210803/mer-1744246129.html

https://ria.ru/20210618/shkola-1737585736.html

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нью-йорк (город)

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в мире, сша, нью-йорк (город), джо байден, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), чак шумер