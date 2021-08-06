https://ria.ru/20210806/krym-1744672999.html

В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 06.08.2021

В Крыму объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие дни из-за надвигающихся сильных дождей, сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:35

2021-08-06T13:35

2021-08-06T14:00

общество

ялта

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

керчь

новости - туризм

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие дни из-за надвигающихся сильных дождей, сообщает пресс-служба республиканского МЧС."В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днем 7 августа, в течение суток 8 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий.Сильные дожди прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению целого ряда районов полуострова. Наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.

https://ria.ru/20210804/pogoda-1744256709.html

ялта

керчь

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общество, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), керчь, новости - туризм