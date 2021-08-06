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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210806/krym-1744672999.html
В Крыму объявили штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 06.08.2021
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие дни из-за надвигающихся сильных дождей, сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:35
2021-08-06T14:00
общество
ялта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
керчь
новости - туризм
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие дни из-за надвигающихся сильных дождей, сообщает пресс-служба республиканского МЧС."В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днем 7 августа, в течение суток 8 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий.Сильные дожди прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению целого ряда районов полуострова. Наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
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общество, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), керчь, новости - туризм
13:35 06.08.2021 (обновлено: 14:00 06.08.2021)
 
В Крыму объявили штормовое предупреждение

МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму из-за надвигающихся ливней, гроз и града

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка фотографирует мыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму
Девушка фотографирует мыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие дни из-за надвигающихся сильных дождей, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
"В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днем 7 августа, в течение суток 8 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий.
Сильные дожди прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению целого ряда районов полуострова. Наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 00:16
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальную погоду в нескольких регионах
 
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