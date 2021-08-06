https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744715513.html

В Башкирии в детском лагере произошла вспышка COVID-19

В Башкирии в детском лагере произошла вспышка COVID-19 - РИА Новости, 06.08.2021

В Башкирии в детском лагере произошла вспышка COVID-19

Следственные органы Башкирии начали проверку из-за заболевании 11 детей и четверых взрослых коронавирусной инфекцией в детском санатории, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T16:15

2021-08-06T16:15

2021-08-06T16:15

распространение коронавируса

происшествия

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здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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УФА, 6 авг - РИА Новости. Следственные органы Башкирии начали проверку из-за заболевании 11 детей и четверых взрослых коронавирусной инфекцией в детском санатории, сообщает СУСК РФ по региону.Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает ведомство.По предварительным данным следствия, в муниципальном унитарном предприятии "Детский многопрофильный санаторий "Росток" в городе Октябрьский у 11 детей и четырех сотрудников санатория выявлена новая коронавирусная инфекция." Как сообщается, всего в санатории отдыхали 62 ребенка и работали 33 сотрудника. Все, кто заболел и находился в контакте с зараженными, вывезены с территории учреждения, проводятся мероприятия по дезинфекции помещений, в настоящее время санаторий закрыт", - говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.Отмечается, что следователям предстоит установить полноту принимаемых противоэпидемических мер руководством и сотрудниками санатория с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, опросить руководство, сотрудников и отдыхающих детей, провести иные следственные действия, направленные на проверку соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам. В ходе проверки действиям руководства и работников санатория будет дана правовая оценка.Это не первый случай вспышки инфекции в детских учреждениях республики. Ранее коронавирус обнаружили в детском оздоровительном лагере "Чайка" в Стерлитамакском районе у 45 детей и одного сотрудника и шести детей и пяти сотрудников в детском оздоровительном лагере имени Н. Гастелло в Караидельском районе.

https://ria.ru/20210720/koronavirus-1742073270.html

https://ria.ru/20210707/deti-1740318314.html

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происшествия, общество, стерлитамакский район, октябрьский, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии