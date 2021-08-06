В Башкирии в детском лагере произошла вспышка COVID-19
В Башкирии в детском лагере 11 детей и четверо взрослых заразились коронавирусом
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
УФА, 6 авг - РИА Новости. Следственные органы Башкирии начали проверку из-за заболевании 11 детей и четверых взрослых коронавирусной инфекцией в детском санатории, сообщает СУСК РФ по региону.
Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает ведомство.
По предварительным данным следствия, в муниципальном унитарном предприятии "Детский многопрофильный санаторий "Росток" в городе Октябрьский у 11 детей и четырех сотрудников санатория выявлена новая коронавирусная инфекция." Как сообщается, всего в санатории отдыхали 62 ребенка и работали 33 сотрудника. Все, кто заболел и находился в контакте с зараженными, вывезены с территории учреждения, проводятся мероприятия по дезинфекции помещений, в настоящее время санаторий закрыт", - говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.
Отмечается, что следователям предстоит установить полноту принимаемых противоэпидемических мер руководством и сотрудниками санатория с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, опросить руководство, сотрудников и отдыхающих детей, провести иные следственные действия, направленные на проверку соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам. В ходе проверки действиям руководства и работников санатория будет дана правовая оценка.
Это не первый случай вспышки инфекции в детских учреждениях республики. Ранее коронавирус обнаружили в детском оздоровительном лагере "Чайка" в Стерлитамакском районе у 45 детей и одного сотрудника и шести детей и пяти сотрудников в детском оздоровительном лагере имени Н. Гастелло в Караидельском районе.