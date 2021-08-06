https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744682864.html

В Японии рост заболеваемости COVID-19 показал новый максимум

В Японии рост заболеваемости COVID-19 показал новый максимум - РИА Новости, 06.08.2021

В Японии рост заболеваемости COVID-19 показал новый максимум

Прирост заболеваемости COVID-19 в Японии показал новый максимум - за последние сутки в стране зафиксировано 15 645 случаев заражения, сообщает телеканал NHK на... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:13

2021-08-06T14:13

2021-08-06T14:32

в мире

токио

фукуока (город)

здоровье - общество

осака (префектура)

коронавирус covid-19

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ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Прирост заболеваемости COVID-19 в Японии показал новый максимум - за последние сутки в стране зафиксировано 15 645 случаев заражения, сообщает телеканал NHK на основании данных с мест и статистики минздрава.В Токио, где до 8 августа проходят Олимпийские игры, зафиксировано свыше 4 515 случаев заражения за сутки. Рост заражений в среднем за неделю составил в городе 152,7%, четыре человека скончались, в тяжелом состоянии находится 141 человек. Высокие показатели в префектурах Осака, Канагава и Сайтама - соответственно 1 310, 2 082 и 1 220. В пятницу число инфицированных в Японии превысило миллионный рубеж - за время пандемии в стране зафиксировано 1 миллион 2 805 случаев заражения.С начала пандемии в Японии зафиксировано 1 миллион 2 805 случаев заражения.В настоящее время в Токио, на Окинаве, в Сайтаме, Тибе, Канагаве и Осаке до 31 августа действует режим чрезвычайной ситуации. На Хоккайдо, в Исикаве, Киото, Хёго, Фукуоке, Фукусиме, Ибараки, Тотиги, Гумме, Сидзуоке, Сиге, Айти, Кумамото введен режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом сроком также до 31 августа.

https://rsport.ria.ru/20210806/bakh-1744622077.html

https://rsport.ria.ru/20210805/tokio-1744488398.html

токио

фукуока (город)

осака (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, токио, фукуока (город), здоровье - общество, осака (префектура), коронавирус covid-19