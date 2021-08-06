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Путин поручил выплатить компенсации пострадавшим жителям ЕАО
Путин поручил выплатить компенсации пострадавшим жителям ЕАО - РИА Новости, 06.08.2021
Путин поручил выплатить компенсации пострадавшим жителям ЕАО
Президент РФ Владимир Путин попросил главу Минстроя Ирека Файзуллина организовать положенные выплаты жителям Еврейской автономной республики, чье жилье... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T19:32
2021-08-06T19:32
общество
паводки в россии
владимир путин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
компенсации
ростислав гольдштейн
жилье
россия
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МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Минстроя Ирека Файзуллина организовать положенные выплаты жителям Еврейской автономной республики, чье жилье пострадало в результате паводков в 2019-2020 годах.С соответствующей просьбой в пятницу в рамках совещания президента по ликвидации последствий стихийных бедствий обратился губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн. По его словам, до сих пор из резервного фонда РФ на соответствующие цели не поступила сумма в размере 779,2 миллиона рублей."Проблема в том, что основная масса людей в 2019 году, когда было подтопление, не хотят уезжать со своих мест и выбрали капитальный ремонт. Но наводнение 2020 года привело к уточнению границ непосредственно зон подтопления. (Теперь) их нужно переселять", - пояснил он."Мы не можем пройти эту ситуацию с Минстроем России, так как они считают, один раз уже людям оказали помощь, и еще на одну последующую выплату они не имеют права", - добавил Гольдштейн."Ирек Энварович (Файзуллин, глава Минстроя РФ - ред.), нужно сделать это", - обратился Путин к министру.Глава Минстроя в свою очередь заверил президента, что документ уже внесен в правительство и в течение следующей недели он будет принят.
https://ria.ru/20210806/putin-1744753182.html
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общество, паводки в россии, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), компенсации, ростислав гольдштейн, жилье, россия
19:32 06.08.2021
 
Путин поручил выплатить компенсации пострадавшим жителям ЕАО

Президент Владимир Путин поручил выплатить компенсации жителям ЕАО, пострадавшим из-за паводков

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МАГНИТОГОРСК, 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Минстроя Ирека Файзуллина организовать положенные выплаты жителям Еврейской автономной республики, чье жилье пострадало в результате паводков в 2019-2020 годах.
С соответствующей просьбой в пятницу в рамках совещания президента по ликвидации последствий стихийных бедствий обратился губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн. По его словам, до сих пор из резервного фонда РФ на соответствующие цели не поступила сумма в размере 779,2 миллиона рублей.
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"Проблема в том, что основная масса людей в 2019 году, когда было подтопление, не хотят уезжать со своих мест и выбрали капитальный ремонт. Но наводнение 2020 года привело к уточнению границ непосредственно зон подтопления. (Теперь) их нужно переселять", - пояснил он.
"Мы не можем пройти эту ситуацию с Минстроем России, так как они считают, один раз уже людям оказали помощь, и еще на одну последующую выплату они не имеют права", - добавил Гольдштейн.
"Ирек Энварович (Файзуллин, глава Минстроя РФ - ред.), нужно сделать это", - обратился Путин к министру.
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Глава Минстроя в свою очередь заверил президента, что документ уже внесен в правительство и в течение следующей недели он будет принят.
 
ОбществоПаводки в РоссииВладимир ПутинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)компенсацииРостислав ГольдштейнЖильеРоссия
 
 
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