Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/khakasiya-1744713194.html
Главе СК доложат о расследовании дел, возбужденных после убийства в Хакасии
Главе СК доложат о расследовании дел, возбужденных после убийства в Хакасии - РИА Новости, 06.08.2021
Главе СК доложат о расследовании дел, возбужденных после убийства в Хакасии
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных после убийства семьи в Хакасии,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:08
2021-08-06T16:08
происшествия
республика хакасия
красноярский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
убийство семьи в хакасии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_e32e128a2e0cfb3f28c542a305bd1e23.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных после убийства семьи в Хакасии, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что в Ширинском районе в селе Джирим убита семья из пяти человек, все они были найдены с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан местный житель. Возбуждено уголовное дело по убийству двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии. Позднее на сайте прокуратуры региона сообщалось, что возбуждено также уголовное дело о халатности против полицейских."Председатель Следственного комитета поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных в связи с убийством семьи из пятерых человек в селе Джирим Ширинского района Республики Хакасия по ст. 105 УК РФ и ст. 293 УК РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что расследование уголовных дел и их результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Утром 5 августа в Ширинском районе в селе Джирим была убита семья из пяти человек: хозяйка, ее муж, 19-летний сын, 8-летняя внучка и брат мужа. Все они найдены с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан местный житель - он, по словам главы района, отсидел 18 лет за аналогичное преступление и недавно освободился. В пятницу суд арестовал обвиняемого.Как отмечал СК, обвиняемым двигало желание "причинить своей приятельнице моральные страдания и горе из-за того, что она не захотела с ним встречаться". Когда он пошел убивать родных своей пассии, ее в доме не было, добавили в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20210805/khakasiya-1744513260.html
https://ria.ru/20210726/ubiystvo-1742944416.html
республика хакасия
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc42cd19db5a483d73a4e30db9df0429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, республика хакасия, красноярский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство семьи в хакасии
16:08 06.08.2021
 
Главе СК доложат о расследовании дел, возбужденных после убийства в Хакасии

Глава СК Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дел, возбужденных после убийства в Хакасии

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных после убийства семьи в Хакасии, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что в Ширинском районе в селе Джирим убита семья из пяти человек, все они были найдены с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан местный житель. Возбуждено уголовное дело по убийству двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии. Позднее на сайте прокуратуры региона сообщалось, что возбуждено также уголовное дело о халатности против полицейских.
Подозреваемый в убийстве семьи в Хакасии
5 августа, 15:01В России
СК показал кадры из дома в Хакасии, где зарезали семью
"Председатель Следственного комитета поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных в связи с убийством семьи из пятерых человек в селе Джирим Ширинского района Республики Хакасия по ст. 105 УК РФ и ст. 293 УК РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование уголовных дел и их результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Соседка рассказала о семье контр-адмирала Лобанова - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 15:40
Соседи рассказали о контр-адмирале в отставке, чью семью убили в Петербурге
Утром 5 августа в Ширинском районе в селе Джирим была убита семья из пяти человек: хозяйка, ее муж, 19-летний сын, 8-летняя внучка и брат мужа. Все они найдены с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан местный житель - он, по словам главы района, отсидел 18 лет за аналогичное преступление и недавно освободился. В пятницу суд арестовал обвиняемого.
Как отмечал СК, обвиняемым двигало желание "причинить своей приятельнице моральные страдания и горе из-за того, что она не захотела с ним встречаться". Когда он пошел убивать родных своей пассии, ее в доме не было, добавили в ведомстве.
 
ПроисшествияРеспублика ХакасияКрасноярский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУбийство семьи в Хакасии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
05:30Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара"
05:26Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины
04:07Брат владельца "ПСЖ" заявил о завершении переговоров с Месси
03:55Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана
03:15Эксперт объяснил, как повысить доход на бирже без лишних вложений
03:13Марсоход Perseverance не смог собрать образец марсианского грунта
03:10Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома
03:05Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Восточный
03:01СМИ: в Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19
02:39Историк рассказал о реакции нацистов на первую бомбардировку Берлина
02:17Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ
02:16В Абхазию доставили первую партию "Спутника Лайт"
02:15Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства
02:15Отрава вместо деликатеса? Шеф-повар рассказал об ошибке россиян на кухне
02:11Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму
01:56Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество
01:48Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
01:39САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии
01:15Россиян предупредили об опасности скриншотов
Лента новостейМолния