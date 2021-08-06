https://ria.ru/20210806/khakasiya-1744713194.html

Главе СК доложат о расследовании дел, возбужденных после убийства в Хакасии

Главе СК доложат о расследовании дел, возбужденных после убийства в Хакасии - РИА Новости, 06.08.2021

Главе СК доложат о расследовании дел, возбужденных после убийства в Хакасии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных после убийства семьи в Хакасии,... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T16:08

2021-08-06T16:08

2021-08-06T16:08

происшествия

республика хакасия

красноярский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

убийство семьи в хакасии

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных после убийства семьи в Хакасии, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что в Ширинском районе в селе Джирим убита семья из пяти человек, все они были найдены с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан местный житель. Возбуждено уголовное дело по убийству двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии. Позднее на сайте прокуратуры региона сообщалось, что возбуждено также уголовное дело о халатности против полицейских."Председатель Следственного комитета поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных в связи с убийством семьи из пятерых человек в селе Джирим Ширинского района Республики Хакасия по ст. 105 УК РФ и ст. 293 УК РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что расследование уголовных дел и их результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Утром 5 августа в Ширинском районе в селе Джирим была убита семья из пяти человек: хозяйка, ее муж, 19-летний сын, 8-летняя внучка и брат мужа. Все они найдены с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан местный житель - он, по словам главы района, отсидел 18 лет за аналогичное преступление и недавно освободился. В пятницу суд арестовал обвиняемого.Как отмечал СК, обвиняемым двигало желание "причинить своей приятельнице моральные страдания и горе из-за того, что она не захотела с ним встречаться". Когда он пошел убивать родных своей пассии, ее в доме не было, добавили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/khakasiya-1744513260.html

https://ria.ru/20210726/ubiystvo-1742944416.html

республика хакасия

красноярский край

россия

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происшествия, республика хакасия, красноярский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство семьи в хакасии