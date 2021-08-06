https://ria.ru/20210806/khakasiya-1744645035.html

Суд арестовал обвиняемого в убийстве семьи в Хакасии

Суд арестовал обвиняемого в убийстве семьи в Хакасии - РИА Новости, 06.08.2021

Суд арестовал обвиняемого в убийстве семьи в Хакасии

Житель поселка Джирим в Хакасии, обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек, арестован, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:38

2021-08-06T11:38

2021-08-06T14:29

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

убийство семьи в хакасии

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КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Житель поселка Джирим в Хакасии, обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек, арестован, сообщается на сайте СК РФ."Сегодня судом по ходатайству следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства двух и более лиц и малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).Утром 5 августа в Ширинском районе в селе Джирим убита семья из пяти человек: хозяйка, ее муж, 19-летний сын, 8-летняя внучка и брат мужа. Все они найдены с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан местный житель - он, по словам главы района, отсидел 18 лет за аналогичное преступление и недавно освободился.Как отмечается в релизе СК, обвиняемым двигало желание "причинить своей приятельнице моральные страдания и горе из-за того, что она не захотела с ним встречаться". Когда он пошел убивать родных своей пассии, ее в доме не было, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210805/semya-1744504095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), убийство семьи в хакасии