https://ria.ru/20210806/khakasiya-1744645035.html
Суд арестовал обвиняемого в убийстве семьи в Хакасии
Суд арестовал обвиняемого в убийстве семьи в Хакасии - РИА Новости, 06.08.2021
Суд арестовал обвиняемого в убийстве семьи в Хакасии
Житель поселка Джирим в Хакасии, обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек, арестован, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:38
2021-08-06T11:38
2021-08-06T14:29
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
убийство семьи в хакасии
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КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости. Житель поселка Джирим в Хакасии, обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек, арестован, сообщается на сайте СК РФ."Сегодня судом по ходатайству следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства двух и более лиц и малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).Утром 5 августа в Ширинском районе в селе Джирим убита семья из пяти человек: хозяйка, ее муж, 19-летний сын, 8-летняя внучка и брат мужа. Все они найдены с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан местный житель - он, по словам главы района, отсидел 18 лет за аналогичное преступление и недавно освободился.Как отмечается в релизе СК, обвиняемым двигало желание "причинить своей приятельнице моральные страдания и горе из-за того, что она не захотела с ним встречаться". Когда он пошел убивать родных своей пассии, ее в доме не было, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210805/semya-1744504095.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), убийство семьи в хакасии
11:38 06.08.2021 (обновлено: 14:29 06.08.2021)
Суд арестовал обвиняемого в убийстве семьи в Хакасии
СК: суд арестовал обвиняемого в убийстве семьи в Ширинском районе в селе Джирим
КРАСНОЯРСК, 6 авг - РИА Новости.
Житель поселка Джирим в Хакасии, обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек, арестован, сообщается на сайте СК РФ
.
"Сегодня судом по ходатайству следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства двух и более лиц и малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Утром 5 августа в Ширинском районе в селе Джирим убита семья из пяти человек: хозяйка, ее муж, 19-летний сын, 8-летняя внучка и брат мужа. Все они найдены с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан местный житель - он, по словам главы района, отсидел 18 лет за аналогичное преступление и недавно освободился.
Как отмечается в релизе СК, обвиняемым двигало желание "причинить своей приятельнице моральные страдания и горе из-за того, что она не захотела с ним встречаться". Когда он пошел убивать родных своей пассии, ее в доме не было, добавили в ведомстве.