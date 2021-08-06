https://ria.ru/20210806/kareliya-1744658653.html

Отели в Карелии смогут заселять туристов без ПЦР-теста

Отели в Карелии смогут заселять туристов без ПЦР-теста - РИА Новости, 06.08.2021

Отели в Карелии смогут заселять туристов без ПЦР-теста

Власти Карелии приняли решение отменить часть ограничений в регионе. Теперь заселиться в гостиницу или отель туристы смогут без отрицательного ПЦР-теста или... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:32

2021-08-06T13:32

2021-08-06T13:32

туризм

республика карелия

новости - туризм

туристы

отели

гостиницы

кафе

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155928/90/1559289022_0:249:2757:1799_1920x0_80_0_0_4d5efafd6bebaae21b34207e6765e1d3.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Власти Карелии приняли решение отменить часть ограничений в регионе. Теперь заселиться в гостиницу или отель туристы смогут без отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, сообщается на сайте правительства республики.Однако, чтобы начать принимать отдыхающих по новым условиям, средства размещения должны получить паспорт иммунизации. Этот документ могут оформить учреждения, в которых коллективный иммунитет к COVID-19 сформировался минимум у 60 процентов персонала. Уточнятся, что на туробъекты, не имеющие этого паспорта, послабление распространяться не будет.Помимо этого, власти республики отменили требование для ресторанов и кафе: теперь количество гостей за одним столиком может превышать пять человек. А вот для бизнеса появились новые рекомендации. В частности, чиновники попросили работодателей перевести всех сотрудников, не болевших коронавирусом, не имеющих антител и не прошедших вакцинацию, на удаленную работу. В первую очередь это относится к тем, кто старше 60 лет.

https://ria.ru/20210806/ogranicheniya-1744647071.html

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика карелия, новости - туризм, туристы, отели, гостиницы, кафе, коронавирус covid-19, что посмотреть , куда поехать в выходные, куда поехать