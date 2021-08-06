https://ria.ru/20210806/kareliya-1744658653.html
Отели в Карелии смогут заселять туристов без ПЦР-теста
Отели в Карелии смогут заселять туристов без ПЦР-теста - РИА Новости, 06.08.2021
Отели в Карелии смогут заселять туристов без ПЦР-теста
Власти Карелии приняли решение отменить часть ограничений в регионе. Теперь заселиться в гостиницу или отель туристы смогут без отрицательного ПЦР-теста или... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:32
2021-08-06T13:32
2021-08-06T13:32
туризм
республика карелия
новости - туризм
туристы
отели
гостиницы
кафе
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Власти Карелии приняли решение отменить часть ограничений в регионе. Теперь заселиться в гостиницу или отель туристы смогут без отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, сообщается на сайте правительства республики.Однако, чтобы начать принимать отдыхающих по новым условиям, средства размещения должны получить паспорт иммунизации. Этот документ могут оформить учреждения, в которых коллективный иммунитет к COVID-19 сформировался минимум у 60 процентов персонала. Уточнятся, что на туробъекты, не имеющие этого паспорта, послабление распространяться не будет.Помимо этого, власти республики отменили требование для ресторанов и кафе: теперь количество гостей за одним столиком может превышать пять человек. А вот для бизнеса появились новые рекомендации. В частности, чиновники попросили работодателей перевести всех сотрудников, не болевших коронавирусом, не имеющих антител и не прошедших вакцинацию, на удаленную работу. В первую очередь это относится к тем, кто старше 60 лет.
https://ria.ru/20210806/ogranicheniya-1744647071.html
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республика карелия, новости - туризм, туристы, отели, гостиницы, кафе, коронавирус covid-19, что посмотреть , куда поехать в выходные, куда поехать
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Власти Карелии приняли решение отменить часть ограничений в регионе. Теперь заселиться в гостиницу или отель туристы смогут без отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, сообщается
на сайте правительства республики.
Однако, чтобы начать принимать отдыхающих по новым условиям, средства размещения должны получить паспорт иммунизации. Этот документ могут оформить учреждения, в которых коллективный иммунитет к COVID-19 сформировался минимум у 60 процентов персонала. Уточнятся, что на туробъекты, не имеющие этого паспорта, послабление распространяться не будет.
Помимо этого, власти республики отменили требование для ресторанов и кафе: теперь количество гостей за одним столиком может превышать пять человек.
А вот для бизнеса появились новые рекомендации. В частности, чиновники попросили работодателей перевести всех сотрудников, не болевших коронавирусом, не имеющих антител и не прошедших вакцинацию, на удаленную работу. В первую очередь это относится к тем, кто старше 60 лет.