https://ria.ru/20210806/kalvi-1744630504.html
Суд возобновил оглашение приговора Калви
Суд возобновил оглашение приговора Калви - РИА Новости, 06.08.2021
Суд возобновил оглашение приговора Калви
Мещанский суд Москвы возобновил оглашение приговора основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви, обвиняемому по делу о растрате 2,5... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T10:35
2021-08-06T10:35
2021-08-06T10:35
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дело bаring vostok
майкл калви
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы возобновил оглашение приговора основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви, обвиняемому по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Вчера судья Анна Сокова начала оглашать приговор, но не успела за день. Как ожидается, сегодня суд дочитает приговор и назовет наказание фигурантам дела. Прокурор попросил для всех подсудимых условные сроки.На скамье подсудимых Калви, партнеры Baring Vostok француз Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректора "Первое коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, бывший председателя правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Всем вменяется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), никто из них вину не признает.
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происшествия, москва, дело bаring vostok, майкл калви, максим владимиров (baring vostok), россия
Суд возобновил оглашение приговора Калви
Мещанский суд Москвы возобновил оглашение приговора основателю Baring Vostok Калви