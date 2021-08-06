https://ria.ru/20210806/kalvi-1744630504.html

Суд возобновил оглашение приговора Калви

Суд возобновил оглашение приговора Калви - РИА Новости, 06.08.2021

Суд возобновил оглашение приговора Калви

Мещанский суд Москвы возобновил оглашение приговора основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви, обвиняемому по делу о растрате 2,5... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T10:35

2021-08-06T10:35

2021-08-06T10:35

происшествия

москва

дело bаring vostok

майкл калви

максим владимиров (baring vostok)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744626669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96739990c589974eab02403f0fa1e8df.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы возобновил оглашение приговора основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви, обвиняемому по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Вчера судья Анна Сокова начала оглашать приговор, но не успела за день. Как ожидается, сегодня суд дочитает приговор и назовет наказание фигурантам дела. Прокурор попросил для всех подсудимых условные сроки.На скамье подсудимых Калви, партнеры Baring Vostok француз Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректора "Первое коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, бывший председателя правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Всем вменяется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), никто из них вину не признает.

https://ria.ru/20210805/kalvi-1744586088.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, дело bаring vostok, майкл калви, максим владимиров (baring vostok), россия