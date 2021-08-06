Калининградский пенсионер пытался дать взятку, чтобы не сесть за наркотики
В Калининграде осудили пенсионера, пытавшегося дать взятку полицейскому, чтобы не сесть за наркотики
КАЛИНИНГРАД, 6 авг - РИА Новости. Суд в Калининграде назначил наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы колонии строгого режима 70-летнему мужчине, который пытался дать взятку 300 тысяч рублей полицейскому за то, чтобы его не привлекали к ответственности за хранение наркотиков, сообщила пресс-служба калининградской областной прокуратуры.
Суд установил, что осужденный собрал в поле для личного потребления более 25 граммов дикорастущей конопли и хранил ее у себя дома. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД изъяли наркотическое средство, в этот же день пенсионер решил дать сотруднику полиции взятку 300 тысяч рублей, чтобы он не направлял материалы дела в органы предварительного следствия для возбуждения уголовного дела. Завершить замысел осужденному не дали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Центральному району Калининграда.
"Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 70-летнего жителя города Калининграда по факту дачи взятки и незаконного оборота наркотиков. Суд согласился с позицией гособвинителя, признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
Мужчину обвиняли в совершении преступления по части 1 статьи 228 Уголовного кодека РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), максимальное наказание по которой до трех лет лишения свободы. И по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконного бездействия, совершенная в крупном размере), максимальная санкция статьи — до 12 лет лишения свободы.