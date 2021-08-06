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Калининградский пенсионер пытался дать взятку, чтобы не сесть за наркотики
Калининградский пенсионер пытался дать взятку, чтобы не сесть за наркотики - РИА Новости, 06.08.2021
Калининградский пенсионер пытался дать взятку, чтобы не сесть за наркотики
Суд в Калининграде назначил наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы колонии строгого режима 70-летнему мужчине, который пытался дать взятку 300 РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:58
2021-08-06T17:58
происшествия
калининград
здоровье - общество
россия
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КАЛИНИНГРАД, 6 авг - РИА Новости. Суд в Калининграде назначил наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы колонии строгого режима 70-летнему мужчине, который пытался дать взятку 300 тысяч рублей полицейскому за то, чтобы его не привлекали к ответственности за хранение наркотиков, сообщила пресс-служба калининградской областной прокуратуры.Суд установил, что осужденный собрал в поле для личного потребления более 25 граммов дикорастущей конопли и хранил ее у себя дома. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД изъяли наркотическое средство, в этот же день пенсионер решил дать сотруднику полиции взятку 300 тысяч рублей, чтобы он не направлял материалы дела в органы предварительного следствия для возбуждения уголовного дела. Завершить замысел осужденному не дали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Центральному району Калининграда."Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 70-летнего жителя города Калининграда по факту дачи взятки и незаконного оборота наркотиков. Суд согласился с позицией гособвинителя, признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.Мужчину обвиняли в совершении преступления по части 1 статьи 228 Уголовного кодека РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), максимальное наказание по которой до трех лет лишения свободы. И по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконного бездействия, совершенная в крупном размере), максимальная санкция статьи — до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210729/arest-1743452861.html
https://ria.ru/20210504/proisshestviya-1731119550.html
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происшествия, калининград, здоровье - общество, россия
17:58 06.08.2021
 
Калининградский пенсионер пытался дать взятку, чтобы не сесть за наркотики

В Калининграде осудили пенсионера, пытавшегося дать взятку полицейскому, чтобы не сесть за наркотики

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КАЛИНИНГРАД, 6 авг - РИА Новости. Суд в Калининграде назначил наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы колонии строгого режима 70-летнему мужчине, который пытался дать взятку 300 тысяч рублей полицейскому за то, чтобы его не привлекали к ответственности за хранение наркотиков, сообщила пресс-служба калининградской областной прокуратуры.
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Суд установил, что осужденный собрал в поле для личного потребления более 25 граммов дикорастущей конопли и хранил ее у себя дома. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД изъяли наркотическое средство, в этот же день пенсионер решил дать сотруднику полиции взятку 300 тысяч рублей, чтобы он не направлял материалы дела в органы предварительного следствия для возбуждения уголовного дела. Завершить замысел осужденному не дали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Центральному району Калининграда.
"Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 70-летнего жителя города Калининграда по факту дачи взятки и незаконного оборота наркотиков. Суд согласился с позицией гособвинителя, признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
Мужчину обвиняли в совершении преступления по части 1 статьи 228 Уголовного кодека РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), максимальное наказание по которой до трех лет лишения свободы. И по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконного бездействия, совершенная в крупном размере), максимальная санкция статьи — до 12 лет лишения свободы.
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