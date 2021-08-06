https://ria.ru/20210806/kadyrova-1744739438.html

Путин объявил благодарность жене Кадырова за общественную деятельность

Путин объявил благодарность жене Кадырова за общественную деятельность - РИА Новости, 06.08.2021

Путин объявил благодарность жене Кадырова за общественную деятельность

Президент России Владимир Путин объявил благодарность за активную общественную деятельность замглавы секретариата главы Чечни Медни Кадыровой, соответствующее... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:51

2021-08-06T17:51

2021-08-06T17:51

общество

рамзан кадыров

владимир путин

ахмат кадыров (политик)

чеченская республика (чечня)

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность за активную общественную деятельность замглавы секретариата главы Чечни Медни Кадыровой, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."За активную общественную деятельность... объявить благодарность президента Российской Федерации Кадыровой Медни Мусаевне - заместителю руководителя секретариата главы Чеченской республики", - говорится в документе.Медни Кадырова - супруга главы республики Рамзана Кадырова.Кроме того, благодарность за активную общественную деятельность выражена вице-президенту регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова Хаве Исаевой.

https://ria.ru/20210626/kadyrov-1738744528.html

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2021

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общество, рамзан кадыров, владимир путин, ахмат кадыров (политик), чеченская республика (чечня), россия