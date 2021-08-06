Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/kadyrova-1744739438.html
Путин объявил благодарность жене Кадырова за общественную деятельность
Путин объявил благодарность жене Кадырова за общественную деятельность - РИА Новости, 06.08.2021
Путин объявил благодарность жене Кадырова за общественную деятельность
Президент России Владимир Путин объявил благодарность за активную общественную деятельность замглавы секретариата главы Чечни Медни Кадыровой, соответствующее... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:51
2021-08-06T17:51
общество
рамзан кадыров
владимир путин
ахмат кадыров (политик)
чеченская республика (чечня)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/111707/67/1117076753_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_ee07703040deda0049c3582bbf9b83d1.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность за активную общественную деятельность замглавы секретариата главы Чечни Медни Кадыровой, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."За активную общественную деятельность... объявить благодарность президента Российской Федерации Кадыровой Медни Мусаевне - заместителю руководителя секретариата главы Чеченской республики", - говорится в документе.Медни Кадырова - супруга главы республики Рамзана Кадырова.Кроме того, благодарность за активную общественную деятельность выражена вице-президенту регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова Хаве Исаевой.
https://ria.ru/20210626/kadyrov-1738744528.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/111707/67/1117076753_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_bb054f3b9545aa9b0f7996c4618f789b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, рамзан кадыров, владимир путин, ахмат кадыров (политик), чеченская республика (чечня), россия
17:51 06.08.2021
 
Путин объявил благодарность жене Кадырова за общественную деятельность

Путин объявил благодарность замглавы секретариата главы Чечни Кадыровой за общественную деятельность

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПоказ линии одежды главного дизайнера Дома моды "Firdaws" Айшат Кадыровой в Грозном
Показ линии одежды главного дизайнера Дома моды Firdaws Айшат Кадыровой в Грозном - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность за активную общественную деятельность замглавы секретариата главы Чечни Медни Кадыровой, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"За активную общественную деятельность... объявить благодарность президента Российской Федерации Кадыровой Медни Мусаевне - заместителю руководителя секретариата главы Чеченской республики", - говорится в документе.
Медни Кадырова - супруга главы республики Рамзана Кадырова.
Кроме того, благодарность за активную общественную деятельность выражена вице-президенту регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова Хаве Исаевой.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 17:24
"Единая Россия" выдвинула Кадырова кандидатом на выборах главы Чечни
 
ОбществоРамзан КадыровВладимир ПутинАхмат Кадыров (политик)Чеченская республика (Чечня)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
05:30Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара"
05:26Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины
04:07Брат владельца "ПСЖ" заявил о завершении переговоров с Месси
03:55Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана
03:15Эксперт объяснил, как повысить доход на бирже без лишних вложений
03:13Марсоход Perseverance не смог собрать образец марсианского грунта
03:10Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома
03:05Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Восточный
03:01СМИ: в Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19
02:39Историк рассказал о реакции нацистов на первую бомбардировку Берлина
02:17Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ
02:16В Абхазию доставили первую партию "Спутника Лайт"
02:15Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства
02:15Отрава вместо деликатеса? Шеф-повар рассказал об ошибке россиян на кухне
02:11Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму
01:56Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество
01:48Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
01:39САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии
01:15Россиян предупредили об опасности скриншотов
Лента новостейМолния