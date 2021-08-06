https://ria.ru/20210806/iznasilovanie-1744685673.html

В Новосибирской области психиатра заподозрили в изнасиловании девушки

В Новосибирской области психиатра заподозрили в изнасиловании девушки - РИА Новости, 06.08.2021

В Новосибирской области психиатра заподозрили в изнасиловании девушки

Детского врача-психиатра в Бердске Новосибирской области заподозрили в изнасиловании 16-летней пациентки, ситуацию под контроль взял глава облминздрава, сообщил РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:26

2021-08-06T14:26

2021-08-06T14:35

происшествия

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НОВОСИБИРСК, 6 авг – РИА Новости. Детского врача-психиатра в Бердске Новосибирской области заподозрили в изнасиловании 16-летней пациентки, ситуацию под контроль взял глава облминздрава, сообщил РИА Новости представитель министерства."По факту произошедшего следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено и расследуется уголовное дело. Минздрав Новосибирской области и Бердская городская больница готовы оказать все необходимое содействие для максимально объективного расследования произошедшего", - говорится в сообщении.Некоторые местные СМИ со ссылкой на мать пострадавшей девочки сообщили, что 30-летний врач-психиатр из местной государственной больницы на пляже в Бердске 4 августа напал и изнасиловал ее дочь, которая являлась его пациенткой. По заявлению женщины было возбуждено уголовное дело.Следственный комитет пока не прокомментировал ситуацию."Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов взял на личный контроль данную ситуацию", - добавили в облминздраве.

https://ria.ru/20210804/iznasilovanie-1744310661.html

https://ria.ru/20210707/iznasilovanie-1740305014.html

новосибирская область

россия

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происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), россия