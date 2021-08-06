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В Новосибирской области психиатра заподозрили в изнасиловании девушки
В Новосибирской области психиатра заподозрили в изнасиловании девушки - РИА Новости, 06.08.2021
В Новосибирской области психиатра заподозрили в изнасиловании девушки
Детского врача-психиатра в Бердске Новосибирской области заподозрили в изнасиловании 16-летней пациентки, ситуацию под контроль взял глава облминздрава, сообщил РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:26
2021-08-06T14:35
происшествия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НОВОСИБИРСК, 6 авг – РИА Новости. Детского врача-психиатра в Бердске Новосибирской области заподозрили в изнасиловании 16-летней пациентки, ситуацию под контроль взял глава облминздрава, сообщил РИА Новости представитель министерства."По факту произошедшего следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено и расследуется уголовное дело. Минздрав Новосибирской области и Бердская городская больница готовы оказать все необходимое содействие для максимально объективного расследования произошедшего", - говорится в сообщении.Некоторые местные СМИ со ссылкой на мать пострадавшей девочки сообщили, что 30-летний врач-психиатр из местной государственной больницы на пляже в Бердске 4 августа напал и изнасиловал ее дочь, которая являлась его пациенткой. По заявлению женщины было возбуждено уголовное дело.Следственный комитет пока не прокомментировал ситуацию."Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов взял на личный контроль данную ситуацию", - добавили в облминздраве.
https://ria.ru/20210804/iznasilovanie-1744310661.html
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происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:26 06.08.2021 (обновлено: 14:35 06.08.2021)
 
В Новосибирской области психиатра заподозрили в изнасиловании девушки

В Новосибирской области детского врача-психиатра заподозрили в изнасиловании 16-летней пациентки

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирск
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 6 авг – РИА Новости. Детского врача-психиатра в Бердске Новосибирской области заподозрили в изнасиловании 16-летней пациентки, ситуацию под контроль взял глава облминздрава, сообщил РИА Новости представитель министерства.
"По факту произошедшего следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено и расследуется уголовное дело. Минздрав Новосибирской области и Бердская городская больница готовы оказать все необходимое содействие для максимально объективного расследования произошедшего", - говорится в сообщении.
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Некоторые местные СМИ со ссылкой на мать пострадавшей девочки сообщили, что 30-летний врач-психиатр из местной государственной больницы на пляже в Бердске 4 августа напал и изнасиловал ее дочь, которая являлась его пациенткой. По заявлению женщины было возбуждено уголовное дело.
Следственный комитет пока не прокомментировал ситуацию.
"Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов взял на личный контроль данную ситуацию", - добавили в облминздраве.
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ПроисшествияНовосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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