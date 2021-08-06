https://ria.ru/20210806/iznasilovanie-1744685673.html
В Новосибирской области психиатра заподозрили в изнасиловании девушки
В Новосибирской области психиатра заподозрили в изнасиловании девушки - РИА Новости, 06.08.2021
В Новосибирской области психиатра заподозрили в изнасиловании девушки
Детского врача-психиатра в Бердске Новосибирской области заподозрили в изнасиловании 16-летней пациентки, ситуацию под контроль взял глава облминздрава, сообщил РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:26
2021-08-06T14:26
2021-08-06T14:35
происшествия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149834/54/1498345476_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_ac25502c63161207e351d05e561ff246.jpg
НОВОСИБИРСК, 6 авг – РИА Новости. Детского врача-психиатра в Бердске Новосибирской области заподозрили в изнасиловании 16-летней пациентки, ситуацию под контроль взял глава облминздрава, сообщил РИА Новости представитель министерства."По факту произошедшего следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено и расследуется уголовное дело. Минздрав Новосибирской области и Бердская городская больница готовы оказать все необходимое содействие для максимально объективного расследования произошедшего", - говорится в сообщении.Некоторые местные СМИ со ссылкой на мать пострадавшей девочки сообщили, что 30-летний врач-психиатр из местной государственной больницы на пляже в Бердске 4 августа напал и изнасиловал ее дочь, которая являлась его пациенткой. По заявлению женщины было возбуждено уголовное дело.Следственный комитет пока не прокомментировал ситуацию."Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов взял на личный контроль данную ситуацию", - добавили в облминздраве.
https://ria.ru/20210804/iznasilovanie-1744310661.html
https://ria.ru/20210707/iznasilovanie-1740305014.html
новосибирская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/149834/54/1498345476_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_dc78e46a5819d3380812b8ad2369373e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:26 06.08.2021 (обновлено: 14:35 06.08.2021)
В Новосибирской области психиатра заподозрили в изнасиловании девушки
В Новосибирской области детского врача-психиатра заподозрили в изнасиловании 16-летней пациентки